Köy yumurtası hilesi bitecek

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, "Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği sayesinde artık kafesli kümeste üretilen yumurtayı vatandaşa organik diye satamayacaklar." dedi.

Gözet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'ndeki değişiklik sayesinde denetimlerin daha da artacağını ve yapılacak satışlarda hilelerin engelleneceğini bildirdi.

Tebliğe göre, yumurtaların 4 kategoriye ayrılarak satılacağını belirten Gözet, "Sıfır numara 'organik yumurtayı', 1 numara 'gri renk gezen tavuk işletmesini', 2 numara 'kapalı ortamda serbest gezen tavuğu', 3 numara 'kümeste kafesli sistemli üretim yapan işletmeyi' temsil edecek. Bu numaralar yumurtanın üzerine mühürlenecek. Dolayısıyla artık yumurta kümesten dışarı çıkmadan o yumurtanın cinsi belli olacak. Organik mi, gezen tavuk yumurtası mı, kümeste kafesli sistemde üretilen yumurta mı, satışa sunulmadan belirlenmiş hale gelecek." ifadesini kullandı.

Yumurtalarda ülke ve şehir kodunun da olacağını anımsatan Gözet, söz konusu düzenlemeyle yumurta gramaj değerlerinde de denetimlerin artacağını vurguladı.

Gözet, şöyle devam etti:

"Çatlak, kırık, döllenmiş yumurtalar artık 'ticari yumurta' olarak satılamayacak. Bu yumurtalar önce Bakanlıktan ruhsat almış sıvı yumurta işleme tesislerine gidecek, orada sağlıklı ve kullanılabilir likit yumurta haline dönüştürülerek, hijyenik hale gelecek, daha sonra da pastane, lokanta ve fırınlara satılabilecek."

Tüketicilerin artık kandırılamayacağına dikkati çeken Gözet, yumurtada fiyat dengesinin sağlanacağını aktardı.

Gözet, tebliğin hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya yönelik olduğunu belirterek, "Gezen tavuk yumurtasının üretim standartları tüm Türkiye'de tek tip uygulanacağından fiyatları da aşağı yukarı aynı olacak. Standart kafesli kümes sisteminde üretilen yumurtanın fiyatı Kars'ta nasılsa Ankara'da da değişmeyecek. Organik yumurta üretim sistemi Van'da da Antalya da aynı uygulanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sayede vatandaşın korunacağına işaret eden Gözet, şunları kaydetti:

"Bakanlık yeterli denetimi yaparak kontrol mekanizmasını sıkı tutarsa piyasada hileli yumurta göremeyeceksiniz. Artık kümeste kafesli sistemde üretilen yumurtayı vatandaşa organik diye satamayacaklar. Gerçekten organik yumurta üreticisi emeğinin karşılığını alacak. 10 bin organik yumurta üretip, diğer ürettiği 90 bin yumurtayı da organik yumurta fiyatına satan üreticinin foyası ortaya çıkacak. Vatandaş hangi cins yumurta yediğini bilecek. Yetiştirme metodu denetimi de yapılarak artık vatandaş sağlıklı, hijyenik bir yumurta yiyecek. Tebliğin çıkarılması kadar takibinin ve denetiminin de iyi yapılması gerekiyor."

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya da tebliğde yapılan değişikliğin üretici açısından adaletli olduğunu belirterek, "Yumurta tebliğinde daha önceki hükümler sadece kafes sisteminde üretim yapan üreticiler için geçerliydi. Ülkemizde organik yumurta, gezen tavuk yumurtası ve serbest tavuk yumurtası gibi birçok sınıf var. Bunlar konusunda da gerekli değişikliğin yapıldığı bir tebliğ oldu." dedi.

Konya, yumurta üreticilerinin artık işletme numarasının yanında yumurtlama kodunu da belirtmek zorunda olduklarını bildirdi. Konya, "Tüketici artık pazardan ya da marketten satın aldığı yumurtanın nasıl üretildiğini bilecek. Aynı zamanda kayıt dışı yumurta üretimi yapan firmalar da denetlenmiş olacak. Bu denetimlerin artırılarak yapılması önemli, yoksa kayıt dışı satışlar devam ettiği sürece bunun önüne geçmek zor." ifadesini kullandı.

Tüketicinin de bu konuda hassas davranmasını isteyen Konya, vatandaşların özellikle "köy yumurtası" diye satılan ürünlerin hangi işletmede, nasıl üretildiğini sorgulaması gerektiğini kaydetti.