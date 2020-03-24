Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 9 oldu!

Kamu bankalarının kredi borçlarını ertelemesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankalara çağrı yaparak, eşlik edilmesini istemişti. Albayrak'ın çağrısına ilk yanıt veren özel banka, İş Bankası oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketini duyuran İş Bankası, ödemeleri 3 ay boyunca erteledi.

İş Bankası'nın ardından bir erteleme kararı da Ziraat Katılım'dan geldi. Banka, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

Ziraat Katılım'ın ardından Vakıf Katılım da ödemeleri erteleyen bankalar arasına katıldı. Vakıf Katılım, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanacağını duyurdu.

Ödemeleri erteleyenler arasına Akbank da katıldı. Banka talep olması halinde ödemelerin mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebileceğini belirtti.

Ödemeleri erteleyen bankalar arasına DenizBank da katıldı. DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Garabti BBVA da, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik toplum sağlığını korumak ve olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla yeni tedbirler aldığını duyurdu. Bu kapsamda banka, koronavirüs salgını sürecinde aldığı tedbirler kapsamında müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak.

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İş Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek. Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

İSTİHDAM AZALTIMI YAPMAMA KAYDIYLA İLAVE LİMİT VERİLECEK

KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek. Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak."

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklama da ise şu ifadeler kullanıldı:

"Öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Katılım Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır.

Üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmanın, ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olduğu inancındayız. Bu hedef doğrultusunda Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Bu yaklaşımla, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen desteklerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda:

1) Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin ötelenmesine,

2) Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının;6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle,uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla; ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

VAKIF KATILIM DA BORÇLARI ERTELEME KARARI ALDI

Vakıf Katılım, toplum olarak virüs salgınından ez az hasarla kurtulabilmek amacıyla, katılım finans sistemi prensipleri dahilinde 5 maddelik destek paketini devreye aldı. Buna göre;

1) Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanacak.

2) İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

3) Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

4) Vakıf Katılım'dan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, "3 aylık maaş gideri" kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılacak.

5) Firmaların vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

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AKBANK DA BORÇLARI ERTELEYECEK

Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı. Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, ekonomiye şu destekler verilecek:

1) Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

2) Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

3) Müşterilerimizin ATM'lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5,000 TL ve ek olarak Akbank Mobil'den QR kod ile ücretsiz 5,000 TL olmak üzere 10,000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

4) Ortak ATM'lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirildi.

DENİZBANK'DAN DA ÖDEMELERE 3 AY ERTELEME İMKANI

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

DenizBank açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek kısa vadeli finansal sorunlara ilişkin bazı ekonomik tedbirler alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir. Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

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ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5 bin TL'ye kadar yükseltilmiştir. Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00-17.00 olarak düzenlemiştir."

Açıklamada, bankanın; Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezi üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

GARANTİ BBVA DA ÖDEMELERİ 3 AY ERTELEDİ

Garanti BBVA, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik toplum sağlığını korumak ve olası ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla yeni tedbirler aldığını duyurdu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, koronavirüs salgını sürecinde aldığı tedbirler kapsamında müşterilerinin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleme imkanı sunacak.

Ticari kredilerde ise müşteriler, mevcut kredilerin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatabilecek, sonrasında da firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırabilecek. KOBİ'ler ile mikro ölçekli işletmeler, halihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla desteklenecek.

Ayrıca KOBİ'lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik sağlanacak. Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanacak.

Yeni tip koronavirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli destek verilecek.Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla sıkıntıda olan müşterilere, içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirme yapılarak destek olunacak.

BAKAN ALBAYRAK'IN ÖZEL BANKALARA ÇAĞRISI

3 kamu bankasının kredi erteleme kararı almasının ardından özel bankalara çağrı yapan Bakan Albayrak, "Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum. Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

KAMU BANKALARININ ALDIĞI ÖNLEMLER

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşın lehine olacak bir dizi önlemler aldı. Bu kapsamda 3 kamu bankası da 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi borçlarını erteleyecek. İşte bankaların aldığı tedbirler.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz. Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

"BANKAMIZ ŞUBELERİ 09.00-17.00 ARASINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır. Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.Bu yaklaşımla, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;

6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle,uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz."

VAKIFBANK'TAN 9 MADDELİK DESTEK PAKETİ

Vakıfbank da, tüm dünyayı etkisi altına alan korona pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz. VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduk. Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler ise şöyle:

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,

2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,

3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,

7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,

8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,

9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek."

HALKBANK'TAN İSTİHDAM AZALTMAYAN FİRMALARA İLAVE LİMİT İMKANI

Halkbank'tan yapılan açıklamada ise şu adımlara yer verildi:

"31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek. Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak."

HALKBANK ŞUBELER 09.00-17.00 ARASINDA HİZMET VERECEK

Kovid-19 virüsünün Türkiye'nin finansal istikrarını olumsuz etkilemesini engellemek için, salgın sürecinde gerekmesi halinde yeni tedbirler de hayata geçireceğini vurgulayan Halkbank, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere milli ekonomimizin tüm unsurlarının güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini açıkladı.

Yurt genelinde 1.000 şubesinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek olan Halkbank, salgında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındakilere de acil şifalar diledi.