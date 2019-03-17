Küba'da değişim yaptı

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Satış Müdürü Elif Yollu, Küba'da yeni bir trend yarattıklarını belirterek, "Küba'da eskimiş olan otellerin yerini, bakımlı ev otelleri, yani 'casa particular' denilen işletmeler aldı. Giden misafirlerimizin hepsi memnun dönüyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yollu, 2019'da satışların gayet güzel gittiğini, özellikle ekonomideki dengelenme sürecinin sektöre olumlu yönde etki ettiğini kaydetti.

Yollu, Ejder Turizm olarak, THY iş birliği ile bir yılda 3 binin üzerinde Türk turisti Latin Amerika’ya götürdüklerini bildirdi.



Küba'da yeni bir trend yarattıklarını belirten Yollu, "Küba'da eskimiş olan otellerin yerini, bakımlı ev otelleri, yani 'casa particular' denilen işletmeler aldı. Giden misafirlerimizin hepsi memnun dönüyor. Hem hesaplı hem de konforlu olan bu seçeneği Türkiye turizmine biz kazandırdık. 2020 satışlarımız da başladı. Erken rezervasyonda indirim fırsatları sunuyoruz. Hedefimiz, 2020'de yüzde 40 yolcu sayımızı arttırmaktır." ifadelerini kullandı.

Ejder Turizm Reklam Danışmanı Sarp Özkar da casa'ların Küba'da son derece popüler bir konaklama şekli olduğunu aktararak, Küba için araştırma yaparken birçok tur operatörünün turlarını incelediğini, 5 yıldızlı otellerde konaklamalı tur fiyatlarının 2 bin avronun üzerinde bulunduğunu, casa konaklamasını Ejder Turizm'in yaptığını öğrendiğini, 970 avroya Küba'ya gittiğini belirtti.