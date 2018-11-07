Küba ondan sorulur

Küba, UNESCO’nun yaptığı araştırmaya göre son iki yıldır en çok gidilmek istenen yerler arasında ilk sırada yer alıyor. Küba turizmde çıkışını sürdürürken, Türk turizmciler de bu yükselişten pay almak için kolları sıvamış durumda. Bu ülkede resmi tur operatörü lisansı olan tek bir Türk şirketi var, o da Altuğ Uğurola ve Kübalı eşi Dayana Uğurola tarafından kurulmuş Day Tours. Yurtdışı operasyonlarında uzman, genç turizmci Kaan Şaf'ın da ortak olduğu şirket, geçen yıl İstanbul ofisini açtı. Firma turistlere değil, turları organize eden seyahat şirketlerine altyapı desteği sağlıyor. Küba'da tur operatörü lisansına sahip olmayan hiçbir şirketin otellerle direkt kontrat yapma, ofis açma, personel alma ve para transferi yapma şansı yok. Bu lisansa sahip olmak için her sene ciro ve kişi sayısını arttırmak kaydı ile beş sene gerekiyor. Küba’da bu prosedürleri tamamlamış sadece 33 tur operatörü var. Bunlardan biri de Day Tours.

Küba'ya sadece Türkiye'den turist götüren şirketler için çalışmadıklarını vurgulayan Kaan Şaf, İsrail, İran, Lübnan, Filipinler, Slovenya ve İspanya'dan gelen misafirlere de hizmet verdiklerini anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan, Sırbistan ve Romanya'ya giderek, yerel seyahat acenteleri ile bir araya gelmişler. Gelecek ay Yunanistan, Macaristan ve Bulgaristan'da yeni işbirlikleri arayacaklarmış. Şaf, arkadaşımız Özlem Kapar Bayburs'a Küba için iki ana hedeflerini şu sözlerle anlatıyor: “Öncelikli amacımız Küba'ya Türkiye ve diğer ülkelerden götürdüğümüz turist sayısını artırmak. Sonraki hedefimiz de daha önce turist göndermemiş ülkelere girip ilk servis veren turizm şirketi olmak.”

Firmanın hedefinde İran, Hindistan, Vietnam gibi ülkeler var. Bunun için uluslararası fuarlara katılacaklarmış. 2019'da 20 bin turisti Küba’ya taşımayı amaçlıyorlarmış. Öte yandan firma, geçen ay Meksika'nın başkenti Mexico City'e de ofis açmış. Türk Hava Yolları gelecek yıl Mexico City ve Cancun'a uçuş başlatacağı için turizm altyapısının hazır olması gerektiği öngörüsünde bulunan firma, oralara da turist götürme niyetindeymiş. PARA DERGİSİ





