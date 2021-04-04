Kültür sanat atağı

İzmit kültürel ve sosyal yaşamı büyütmek için adımlarını geçen gün daha da hızlandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitlileri çok mutlu eden ve heyecanlandıran kültür sanat projelerini görkemli bir açılış ile kamuoyuna aktardı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen lansmanda 'Kültür ve Sanat Kenti İzmit' sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesi'nin 2021 yılında planladığı projeler ve etkinlikler tanıtıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önderliğinde gerçekleşen lansmanın önde gelen tiyatrocu sevinç Erbulak üstlenirken sanat dünyasından değerli isim, İzmit'in önde gelen kişileri ve STK adlı üye katıldı. Ayrıca pandemi kurallarına uygun program İzmit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Lansmanda İzmit Belediyesi Kütüphanesi, Atatürk Evi, Hulusi Kentmen Evi, Leyla Hanım Filmi, İzmit Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri Projesi ve Tarihi İzmit Evleri gibi dek yapılmış projelerin ön gösterimiyle birlikte İzmit'in 2021 yılında gerçekleştireceği değerli kültür sanat aktiviteleri anlatıldı. Gösterişli sahne performansları eşliği tanıtımı yapılan projeler, İzmitlilerle canlı olarak yansıtılırken, yayın boyunca pandeminin sanata engel olmadığının altı çizildi.

İzmit'i Evrensel Bir Boyuta Taşımak İstiyoruz!

Geliştirdiği uygulamalar ve sanata olan duyarlılığı ile bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesini istediğini belirtken, bu alandaki vizyonlarını şu kelimelerle açıkladı; “Kentimizin simgesi olan Fethiye Cadde'mizin kültür odağı haline getireceğiz. Tarihi İzmit evlerine yeniden hayat vereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını İzmit'te dünyanın en zengin Atatürk Müzesi'nde yaşatacağız. Hepimizin ton dedesi Hulusi Kentmen'i restorasyon ederek yaşatacağız. Daha da ilerisi tarihi 1710 artık 126 kilometrelik Hoşgörü yoluyla İzmit Belediyesini evrensel bir boyuta indirmek istiyoruz. ” dedi.

İzmit'imizin Adını Duyurmak İstiyoruz!

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Düzenleyeceğimiz İzmit Moda Haftasıyla, İzmit'in kıyafetlerini geleceğin imajlarıyla harmanlayacağız. Gastro İzmit Festivaliyle ise mancarlı pidemizi, simit ve pişmaniyemizi ile dünya mutfaklarında görmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkının yerel yönetimlerdeki sembolü gelen gelen Türkiye'nin serbest seçimle ilk kadın belediye başkanımız Leyla Atakan'ın hayatını bildiğiniz gibi film haline getirmeye başladık. Ve sonrasında çok arzu ettiğimiz Leyla Atakan film festivali ile en prestijli ödüller arasına adımızı izlemek ve bunu gerçek hale getirmek istiyoruz. " dedi.

Lansmandaki Etkinlikler Nefes Kesti!

Başkan Hürriyet'in konuşmasının ardından Adem ile Havva dans gösterisi gerçekleştirildi. Devamında Feshane tadında Ramazan izleyicilerle buluşurken Sahne İzmit grubu tarafından geleneksel oyunlar ve modern müzik ile dans gösterileri sergilendi. Ayrıca sine vizyon gösterimiyle birlikte 2021 yılı projeleri görsel olarak tanıtıldı. Finalde ise keman virtüözü Cihat Aşkın'ın ünlü nefes kesti. Program boyunca gerçekleşen gösteriler programa katılan ve ekranları başındaki seyircileri adeta büyüledi.