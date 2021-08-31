Kunduz’a yeni yatırım

Öğrencilerin çözemedikleri sorular için uzman eğitmenlerden destek aldıkları mobil eğitim platformu Kunduz, Eczacıbaşı Momentum’un liderliğinde Türkiye’den ve Silikon Vadisi’nden katılımın olduğu yatırım turunu tamamladı. Türkiye’nin yanı sıra, geçtiğimiz yıl Hindistan’da da hizmet vermeye başlayan Kunduz, bu round ile global ölçekteki büyümesini sürdürecek.

Sınavlara hazırlık maliyetini 15 bin TL’den 500 TL seviyelerine düşüren Kunduz, soru çözüm desteği hizmetinin yanında mobil deneme sınavı, videolu konu anlatımı, kişiselleştirilmiş test, özel ders ve rehberlik hizmeti de veriyor.

Öğrencilerin çözemedikleri sorular için uzman eğitmenlerden destek aldıkları mobil eğitim platformu Kunduz, Eczacıbaşı Momentum’un liderliğinde Türkiye’den ve Silikon Vadisi’nden katılımın olduğu yatırım turunu tamamladı. Türkiye’den global ölçekte yatırım yapan Esas Ventures’ün de katıldığı bu yatırımla Kunduz, geçtiğimiz yıl başladığı global büyüme hamlesine yeni ülkeler ekleyerek devam edecek. Kunduz ayrıca bu yatırımla yazılım ekibini altı ayda üç katına çıkaracak.

Kunduz’un faaliyet gösterdiği eğitim teknolojileri sektöründe son yıllarda yakaladığı yüksek büyüme rakamları ile öncü bir konumda olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Momentum Yatırım Müdürü Berktuğ İncekaş, “Kunduz’un kurucuları Başar Başaran, Melih Şener ve Barış Bilgiç’in eğitimi kişiselleştirerek demokratikleştirme vizyonu ile global bir şirket olma hedeflerine ortak olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Eczacıbaşı Momentum olarak global bakış açısına sahip yüksek etkili girişimlere yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kunduz Kurucu Ortağı Başar Başaran: “Amacımız, eğitimi demokratikleştirmek”

Amaçlarının eğitimi demokratikleştirmek ve fırsat eşitliğine katkı sağlamak olduğunu belirten Kunduz’un kurucularından Başar Başaran, “3 milyon öğrencinin en büyük yardımcısı olduk. Alanında uzman 35 bin eğitmenimizle, hem öğrencilerin hem ailelerin 7/24 yanındayız. 2020 yılında sağladığımız yüzde 550 büyümenin ardından, yurtdışı pazarlara odaklandık. İlk olarak Hindistan’da faaliyetlerimize başladık. Hazırlık sürecinde olduğumuz yeni sürpriz pazarlarımız var. Aldığımız yatırımın da katkısıyla kısa sürede bu pazarlarda da aktif olacağız. Bununla birlikte pandemi döneminde öğrencilerimizin yüzde 40’ı 11. sınıf ve altındaki sınıflardandı. Bu sene de, alt sınıflara olan odağımızı arttıracak yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ortaokuldan itibaren tüm velilerin çözüm ortağı olacağız. Onlar için hem en güvenilir hem de en hesaplı seçenek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kunduz, sınavlara hazırlanma maliyetini 500 TL’ye düşürdü

Türkiye’de LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmanın yıllık maliyetini 15.000 TL’den 500 TL seviyelerine düşüren Kunduz, soru cevap ürününün yanı sıra, artık mobil uygulamasında yapay zeka temelli kişiselleştirilmiş testler, ülke çapında deneme testleri, videolu konu anlatımı, özel ders ve rehberlik desteği de sunuyor.

Eğitimi demokratikleştirmeyi ve yüksek kaliteli eğitimi erişilebilir fiyatlarla herkese sunmayı hedefleyen Kunduz, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi yaklaşımıyla farklı sosyo-ekonomik seviye ve öğrenim düzeyindeki öğrencilere ulaşıyor.

Başar Başaran, Melih Şener, Barış Bilgiç tarafından kurulan Kunduz, bugüne kadar 3 milyon öğrenciye ulaştı. Geçtiğimiz yıl Hindistan’da da hizmet vermeye başlayan Kunduz, pandemi döneminde yüzde 550 büyüme sağlayarak, öğrencilerine 30 milyon soruda branşında uzman olan eğitmenlerin anlatımıyla destek oldu. Kunduz, bu dönemde soru çözüm desteği hizmetinin yanında mobil deneme sınavları, videolu konu anlatımları, kişiselleştirilmiş testler, özel ders ve rehberlik gibi yeni hizmetleri de platforma ekledi.