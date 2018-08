Kur durumu yansıtmıyor

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son dönemde ülkenin maruz kaldığı ekonomik oyunları en ağır şekilde kınadıklarını belirterek, "Hafta sonundan bu yana kurlar üzerinde son derece ciddi spekülatif atakların olduğunu görüyoruz, bu kur seviyelerinin ülkemizin bugünkü durumunu yansıtmadığını da çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, ekonomide yaşanan spekülatif ataklara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ülkenin maruz kaldığı ekonomik oyunları en ağır şekilde kınadıklarını bildirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok kriz ile karşı karşıya kaldığını aktaran Şahsuvaroğlu, "Son 25 yılda birçok kriz yaşamış bir ülke olarak bizler kriz yönetimini iyi yapabilen bir bankacılık ve reel sektöre sahibiz. 1994'de 5 Nisan, 1996'da Asya, 1997'de Rusya ve 2001 krizlerini yaşayan ülkemiz her defasında birleşerek krizlerden çıkmayı başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Şahsuvaroğlu, milli ekonomiyi hedef alan bugünkü duruma karşı ekonomi yönetiminin önlem aldığını gördüklerini ve alınan tüm önlemleri desteklediklerini kaydederek, hafta sonundan bu yana kurlar üzerinde son derece ciddi spekülatif atakların olduğunu gördüklerini, bu kur seviyelerinin ülkenin bugünkü durumunu yansıtmadığını bildirdi.

Şahsuvaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönem ekonomik parametrelerimiz birkaç gündür kurlar üzerinde oynanan oyunu bozacak niteliktedir, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyuna karşı ekonomimizin sağlam duruş göstereceğine inancımız tamdır. Zor günlerden geçiyoruz ama bu zorlukları ilk defa yaşayan ülke değiliz, kriz yönetme becerisi olan bir ülkeyiz. Çok iyi bir Kamu-Reel sektör koordinasyonu ile gereksiz gündemlerle kafaları karıştırmadan, dik ve kararlı duruşumuzla tüm taahhütlerimizi yerine getirerek gerekenleri yapabilecek güçteyiz. Bu hususta hükümetimize ve halkımıza güvenimiz tamdır."



- "Ekonomi kurmaylarımızın sonuna kadar arkasındayız"



Şahsuvaroğlu, otomotiv sektörünün yıllardır dış ticaret dengesinde artı verdiğini ve cari açığın kapanması için tüm organları ile çalıştığını belirterek, önceki senelerde olduğu gibi geçen yıl da 29,5 milyar dolar ihracatla ülkenin toplam ihracatının yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu yıl söz konusu rakamın 31,5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini kaydeden Şahsuvaroğlu, 2017'de 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörün bu yıl rakamı daha da yukarı taşıyarak yine ihracatta en önemli ve teknoloji içeren sektör olacağını vurguladı.

Şahsuvaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ticaret savaşlarının başladığı ve her ülkenin kendisine göre önlemler aldığı dönemde, bu durumun ülkemizin de etkilememesi için gerek hükümet gerekse reel sektör iş birlikleri ile alternatif pazarlar üretebilmenin yolları aranırken aynı zamanda bir ekonomik savaşı da yönetebilecek güce sahip olduğumuzu biliyoruz. Cuma gününden beri yaşanan ekonomik saldırılara proaktif yaklaşımlarla önlem almaya çalışan ekonomi kurmaylarımızın sonuna kadar arkasındayız. Tamamı yerli ve milli sermaye ile kurulmuş ve ülkemizin her yanına dağılmış 974 adet otomotiv plazamızla, yetişmiş insan kaynağımızla bu savaşı aşma yolunda devletimize olan desteğimizi belirtmek isteriz. Ekonomimizin olması gereken yere geleceğine ve son dönemdeki aktif büyüme sürecine döneceğine inancımız tamdır."