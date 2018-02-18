Kuraklık riski azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından ocak ayı yağışlarının normalin yüzde 23,7 üzerinde gerçekleşmesinin çiftçiyi umutlandırdığını belirterek, "Beklenen yağışların gelmesi ve hububatta verimi etkileyen bahar yağışlarının da mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi durumunda bu yıl ülke genelini etkileyecek kuraklık beklenmemektedir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, yağışların tarımsal üretime etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayındaki yağışların mevsim normallerinden ve geçen yılki yağışlardan fazla olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Ocak 2017'de 72,5 milimetre gerçekleşen ve normali 65,8 milimetre olan yağışın ortalaması geçen ay 81,4 milimetre oldu. Yağışlar ocak ayında, normale göre yüzde 23,7, geçen yıla göre yüzde 12,3 arttı. Kurak geçen kasım ve aralık aylarının ardından ocak ayı yağışlarının mevsim normallerinin yüzde 23,7 üzerinde olması çiftçiyi umutlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ocak ayı yağışlarında Ege ve Marmara bölgelerinde normale göre azalma, diğer bölgelerde ise artış gerçekleştiğini bildirdi. Kasım-aralık aylarındaki kuraklık nedeniyle ekim-ocak dönemini kapsayan 4 aylık birikimli yağışların 2016 yılının yüzde 15 üzerinde gerçekleşmesine rağmen normale göre yüzde 6,4 azaldığına dikkati çeken Bayraktar, 4 aylık birikimli yağışların Marmara ve Akdeniz bölgelerinde normalken diğer bölgelerde normalin altında kaldığına işaret etti. Bayraktar, normale göre en fazla yağış azalmasının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldüğünü belirtti.

Ülke genelinde birinci ürün kışlık hububat ekiminin kasım ayı itibarıyla tamamlandığını, erken ekim yapılan alanlarda çıkışların gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aralık ayında bitkinin ihtiyacı olan yağmurun ve özellikle kar yağışlarının olmaması nedeniyle ekili alanlarda stres yaşanmakla birlikte ocak ayı yağışları tarımsal kuraklık riskini azaltmıştır. Beklenen yağışların gelmesi ve hububatta verimi etkileyen bahar yağışlarının da mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi durumunda bu yıl ülke genelini etkileyecek kuraklık beklenmemektedir. Bilindiği üzere özellikle hububat verimi için bahar yağışları oldukça önemlidir. İlerleyen aylarda beklenen yağışların olması ve sıcaklıkların mevsim normalleri düzeyinde gerçekleşmesi durumunda verimde ve kalitede olumsuzluklar yaşanmaz."