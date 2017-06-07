Küresel piyasalar beklemede

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yarın hareketlenecek veri ve haber gündemi öncesinde karışık bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, dolar endeksi de gerileyişini sürdürdü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Dolar endeksi bugün Asya piyasalarında 95,9 ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla 96,5-97,0 bandında dengelendi. Analistler, yarın eski FBI Direktörü James Comey'in vereceği ifadenin ve altyapı yatırımları yasa tasarısına ilişkin önemli bir açıklama gelmemesinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirtiyor.

Avrupa tarafında, yarın İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim öncesinde borsalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Dün açıklanan Avro Bölgesinde Sentix Yatırımcı Güven Endeksinin, haziranda 28,4 puanla Temmuz 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmasına karşın Almanya'da DAX endeksi önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek yüzde 1,04 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay kapandı.

Bugün Japonya'da açıklanan öncü göstergeler endeksinin beklentiler doğrultusunda 104,5'e gerilemesi sonrasında Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün gün içinde 3,5448'e kadar yükselen dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olmadı ve 3,51-3,52 bandında dengelendi. BIST 100 endeksi ise dalgalı bir seyir izlemesi sonrasında günü yüzde 0,14 artışla 98.332 puandan tamamladı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğuna değinen analistler, Katar'la bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin haber ve açıklamalar ile yarın, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısı, İngiltere'de genel seçim ve ABD'de Comey'in ifadesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilecek gündem maddeleri olduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 97.700-99.000 bandının takip edileceğini kaydederek, bu seviyelerin dışına çıkılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğine dikkati çekti.





