Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanlığı’na Osman Öz seçildi Sektör Kurulu Başkan Yardımcıları ise; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Elmas oldu



Türkiye’nin ihracatına 2017 yılında 1.3 milyar dolar katkı sağlayan kuru meyve sektörünün en üst karar organı Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanlığı’na, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Öz seçildi.



Sektör Kurulu Başkan Yardımcıları ise; Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Didem Elmas oldu. Kuru Meyve Sektör Kurulu’nun sekreteryası, Türkiye kuru meyve ihracatının yaklaşık yüzde 69’unu kayda alan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülecek.





Kuru meyve ihracatının son yıllarda 1.3 – 1.4 milyar dolar bandında sıkışıp kaldığı bilgisini veren Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, 2023 yılı için 3 milyar dolar ihracat hedefleri olduğunu, bu hedefe ulaşmak için geçtiğimiz yıllarda Japonya, Çin ve Güney Kore’ye yönelik yürüttükleri tanıtım faaliyetlerine bundan sonraki süreçte TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu faaliyetleri kapsamında devam edeceklerini kaydetti.



Kuru meyveler sağlıklı gıda



Dünya genelinde tüketici bilincindeki artışa paralel olarak sağlıklı gıdaya yöneliş olduğunu anlatan Öz, sağlıklı oluşları nedeniyle dünya genelinde kuru meyvelere ilgi ve talepte artış olduğunu, ülkemizde de kuru meyve tüketiminin artması için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Şekerin insan sağlığına zararlarının her geçen gün detaylarıyla ortaya konulduğunun altını çizen Öz, “Üzüm, incir ve kayısı gibi doğal ürünlerde en büyük üretim bizde bu ürünleri gelecek nesillere aktarma, tüketim alışkanlığını oluşturma ve arttırma zorunluluğumuz var. Şekerin en sağlıklı alternatifi meyveler. Bu ürünleri gıda değil, sağlık kaynağı olarak görmeliyiz, iç ve dış tüketimi arttırmalıyız. Çocukların küçük yaşta sağlıklı ürünlerle tanışması için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.





ÖZ ayrıca, Sektör olarak kuru meyvelerin AB ve diğer dünya ülkelere ihracatında ortaya çıkabilen teknik engellerin ve sorumların aşılması amacıyla FRUCOM başta olmak üzere, uluslarararası ticaret örgütleri ile işbirliği yapmaya devam ederek oluşturulan projelere destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.





Üzüm, incir ve kayısı komiteleri kuruldu



Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Birol CELEP ise, sektörün ana ihraç ürünleri olan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında yaşanan sorunların çözümü için komisyonlar oluşturduklarını, bu komisyonların üzüm üretim merkezi Manisa, incir üretim merkezi Aydın ve İzmir, kayısı üretim merkezi Malatya’da üreticiler ve sektörün diğer paydaşları ile bir araya gelip sektörün sorunlarının çözümü için el birliği yapıp çalışacağını ve kaliteli ürün üretimi için eğitim çalışmaları yapacağını belirtti.





Kuru meyve ihracatı 500 bin tona yaklaştı



Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin başını çektiği kuru meyve ihracatı 2017 yılında 493 bin 62 ton karşılığı 1 milyar 281 milyon dolar oldu. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 408 milyon 201 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Türkiye kuru kayısı ihracatından 266 milyon 924 bin dolar döviz elde etti. Kuru incir ihracatı 253 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, badem ihracatı 89 milyon dolar, Antep fıstığı ihracatı 72 milyon dolar oldu.

