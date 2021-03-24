Kurumsalı o yönetecek

Microsoft Türkiye, Tarık Tüzünsü’nün Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını duyurdu. Microsoft Türkiye bünyesinde Tüketici Kanallarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Tüzünsü, 2015 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Microsoft Türkiye’den önce 17 yıl boyunca Arena Bilgisayar’da Ürün Yöneticiliğinden CEO’luğa kadar birçok farklı pozisyonda başarılı bir performans gösteren Tarık Tüzünsü, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nden MBA derecesi aldı. Tüzünsü aynı zamanda Harvard Business School’da PLD (Program Leadership Development) programını da başarıyla tamamlamış bir sektör profesyoneli.