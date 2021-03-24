Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Kurumsalı o yönetecek
Kurumsalı o yönetecek
Sağlam estetik
Sağlam estetik
GÜNSEL’i test etti
KKTC’de GÜNSEL’i test etti
Suyu gözü gibi koruyor
Suyu gözü gibi koruyor
espor heyecanı dorukta
espor heyecanı dorukta

Kurumsalı o yönetecek

Microsoft Türkiye’de yeni atama yapıldı. Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcıılığı görevine Tarık Tüzünsü getirildi.

Kurumsalı o yönetecek
banner17

Microsoft Türkiye, Tarık Tüzünsü’nün Microsoft Türkiye Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandığını duyurdu. Microsoft Türkiye bünyesinde Tüketici Kanallarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Tüzünsü, 2015 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Microsoft Türkiye’den önce 17 yıl boyunca Arena Bilgisayar’da Ürün Yöneticiliğinden CEO’luğa kadar birçok farklı pozisyonda başarılı bir performans gösteren Tarık Tüzünsü, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nden MBA derecesi aldı. Tüzünsü aynı zamanda Harvard Business School’da PLD (Program Leadership Development) programını da başarıyla tamamlamış bir sektör profesyoneli.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Türkiye’de Yeni AtamaKurumsal Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü OlduTarık Tüzünsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1