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Kuveyt Türk'ten destek

- Kuveyt Türk, Workinton iş birliğiyle startuplar için eğitimden mentorluğa, danışmanlıktan finansal yatırıma birçok destek ve imkanın sunulacağı Lonca Girişimcilik Merkezini hayata geçirdi

Kuveyt Türk'ten destek

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, fikir ve projelerini hayata geçirmek isteyen girişimcilerin önünü açmaya devam ediyor.
Bankadan yapılan açıklamada Kuveyt Türk, Workinton iş birliğiyle startuplar için eğitimden mentorluğa, danışmanlıktan finansal yatırıma birçok destek ve imkanın sunulacağı Lonca Girişimcilik Merkezini hayata geçirdi.
Workinton'la yapmış olduğu proje ortaklığı ile birlikte, güçlü lokasyon ağıyla birçok merkezde hizmet verecek olan Lonca Girişimcilik Merkezi, kuluçka, hızlandırma programı, finansal yatırım desteği gibi birçok imkan sunuyor.

Lonca Girişimcilik Merkezi, ilk aşamada 10 girişimci ekibi destekleyecek. 31 Ağustos 2017 Perşembe gününe kadar www.loncagirisim.com adresinden yapılacak başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen girişimcilere, düzenlenecek eğitim ve etkinliklerle mentorluk ve danışmanlık yapılarak 6 ay boyunca her türlü destek verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, "Kuveyt Türk olarak Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin büyüme ve gelişimini destekliyoruz. Uzun süredir yeni girişimcilere sermaye, eğitim, destek ve mentorluk gibi hizmetler sunmayı istiyorduk. Hatta bu nedenle bu yıl ilk defa gençlerimizin fikirlerini projelere dönüştürmelerine aracılık eden Hackathon'u düzenledik." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Workinton'la birlikte yeni fikirlerin hayat bulmasına katkı sağlayacak Lonca Girişimcilik Merkezi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.
Girişimcilik ekosisteminde sermayenin sadece paradan ibaret olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Mentorluk, networking gibi parametreler girişimcilikte en az sermaye kadar değerli. Biz de mentorluğa çok önem veriyoruz. Adını, Selçuklu döneminde Anadolu’da esnaf ve zanaatkarların buluştuğu lonca teşkilatından alan girişimcilik merkezimizde usta-çırak ilişkisini mentorlar vasıtasıyla yaşatacağız. Uzman danışmanlardan akademisyenlere, yatırımcılardan eski girişimcilere kadar girişimcilerin gelişimlerini destekleyecek tüm tarafları girişimcilerimizle buluşturacağız."

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