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Kuveyt Türk ve Emlak Konut GYO’dan konut kredisi işbirliği

Emlak Konut GYO ile anlaşma imzalayan Kuveyt Türk, 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,79 kâr oranıyla müşterilerine konut finansmanı kullanma imkânı sunacak.

Kuveyt Türk ve Emlak Konut GYO’dan konut kredisi işbirliği

Türkiye’deki katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile anlaşma imzalayarak, anlaşmalı projelerde “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasına dâhil olduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında Emlak Konut GYO’nun satışa çıkardığı konutlarda yüzde 10 indirim yapılacak ve 24 aylık ödemesiz dönemin müşterilere herhangi bir maliyeti olmayacak.

Kuveyt Türk’ten yapılan açıklamaya göre, “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyası kapsamında Emlak Konut GYO’ya ait inşaat projelerinden ev almak isteyenler, aylık yüzde 0,79 kâr oranıyla konut finansmanı kullanabilecek. Kuveyt Türk müşterileri ayrıca yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkânlarından yararlanabilecek. Kuveyt Türk, kampanya ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve inşaat sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.

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Kuveyt Türk Emlak GYO IşbirliğiKuvet Türk Konut Kredisi
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