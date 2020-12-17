Latin Amerika'dan Türk firmalarına yoğun ilgi

İKMİB üyesi kozmetik, kişisel bakım ve ev temizliği sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat pazarlarını geliştirmek ve özellikle firmaların Kolombiya ile Latin Amerika ülkelerine girişine destek olmak amacıyla düzenlenen Cosmeet Latam Sanal Ticaret Heyeti, 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında 18 üretici ve ihracatçı firmanın katılımı ile gerçekleştirildi. Heyet öncesi 19 Kasım tarihinde webinar düzenlenerek programın tüm detayları, görüşmelerin formatı ve teknik gereksinimler katılımcılarla paylaşıldı. Kolombiya, Meksika ve Panama başta olmak üzere Latin Amerika’da yerleşik 11 faklı ülkeden 30 alıcı firmanın katıldığı Cosmeet Latam Sanal Ticaret Heyeti’nde 175 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

İKMİB’in kendi projesi olan Cosmeet hakkında bilgi veren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Cosmeet, Birliğimizin kozmetik ve temizlik sektörüne yönelik ticaret ve alım heyeti programıdır. Alım heyeti ilk olarak Cosmeet İstanbul adıyla 2017 yılında İstanbul’da düzenlendi. 2019 yılında yine Latin Amerika pazarında gerçekleştirmiş olduğumuz ve başarılı geçen sektörel heyetin devamı olarak bu kez benzer profildeki alıcılar ile sanal ortamda iş görüşmelerini hedefledik. Bu yıl Cosmeet Latam Sanal Ticaret Heyeti’ni Latin Amerika ülkelerine yönelik gerçekleştirdik. İkili iş görüşmeleri öncesinde tüm katılımcı firmalarımıza eğitim verildi. Ayrıca, programa özel, firmalarımızı tanıtmak amacıyla www.cosmeetlatam.com adında İspanyolca ve Portekizce (Brezilya pazarı için) dilinde bir web sayfası oluşturduk” dedi.

Zoom platformu üzerinden İspanyolca ve İngilizce tercümanlar eşliğinde düzenlenen ikili iş görüşmelerine katılan firmaların, heyet programından ve görüşmelerden memnun olduklarını kaydeden Pelister, “Firmalarımız özellikle pandemi sürecinde bu aktivitenin yapılmış olmasını olumlu karşıladıklarını ifade ettiler. Sektörel fuarların 2020 yılında ertelenmesi, 2021 yılı için de belirsizliklerini koruması nedeniyle böyle bir süreçte sanal platform üzerinden ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin her iki taraf için de verimli olduğu düşünülüyor. Türk firmalarımız Latin Amerika’daki alıcılardan yoğun ilgi gördü. Özellikle cilt bakım ürünleri, renkli kozmetik gibi ürün kategorilerinde ilginin daha yüksek olduğunu gördük. Bu açıdan değerlendirdiğimizde firmalarımızın ürün kategorilerini çeşitlendirmelerinin ve rekabetçi yönlerini güçlendirmelerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dijital dönüşümü yaşadığımız ve sanal fuarlar, heyetler düzenlediğimiz bir ortamda firmalarımızın da teknik altyapılarını iyileştirmeleri büyük önem arz ediyor” değerlendirmesini yaptı.