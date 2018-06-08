EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlediği "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde, lavanta hasadı yapıldı ve lavanta yetiştiriciliği hakkında teknik bilgi verildi.

Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, yaptığı konuşmada, lavanta günlerinin kentin geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını söyledi.

Bu tür faaliyetlerin sadece ekonomik faaliyetler olmadığını anlatan Özdemir, "Asıl bizim için önemli olan konulardan biri de hem turizme katkısı hem de sosyal ve kültürel hayata katkısı açısından da çok önemli faaliyetler olacaktır. Gelecek yıllarda kesinlikle Edirne'nin birçok alanında bu lavantaları göreceğiz. Şu anda Edirne'nin ilçelerinde deneme üretimleri başladı." diye konuştu.

Özdemir, Karaağaç'taki tarlaya diktiği bir lavantasının olduğunu sözlerine ekledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de lavanta yağının ve lavanta balının getirisinin yüksek olduğunu söyledi.

Üreticilerin yetişmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Tülek, gelecek yıllarda Edirne'de lavanta ekiminin daha da yaygınlaşacağını kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Atilla Beyazıt ise proje kapsamında 60 çiftçi kadına eğitim verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katkıda bulunanlara plaket verildi. Etkinlikte lavanta hasadı yapıldı ve lavanta yetiştiriciliği hakkında teknik bilgi verildi.

Etkinliğe, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, kurum müdürleri ve çeşitli şehirlerden gelen misafirler katıldı.

Lavanta yetiştiricileri de elde ettikleri ürünlerden yaptıkları hediyelik eşyaları etkinlikte sergilerken, yerel bir grup da konser verdi.

Etkinliğe katılanlar, enstitüdeki 3 dönüm ekili lavanta tarlasında incelemede bulundu ve fotoğraf çekildi.