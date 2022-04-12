Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Nuh Suat Karataş atandı... Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim yönetici kadrosunu, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Nuh Suat Karataş ile güçlendirdi.

Yapılan bu yeni atama ile birlikte Eminevim’de satış ve pazarlama ekiplerine liderlik edecek olan Nuh Suat Karataş, Türkiye geneline yayılmış 13 bölge müdürlüğü ve 122 şubenin performans yönetimi başta olmak üzere, pazarlama, müşteri deneyimi, ürün ve kampanya yönetimi ile kurumsal ve dijital iletişim gibi birimlerin yönetiminden sorumlu olacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Karataş, İşletme Yönetimi alanında Yüksek Lisans (MBA) yaptı. Katılım Bankacılığı sektöründe 15 yıllık yönetim tecrübesine sahip olan Karataş, son olarak Türkiye Finans’ta Trakya Perakende Bölge Satış Müdürü olarak görev yapıyordu.