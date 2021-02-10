Liderlik ekibine girdi

Erten, yeni görevinde şirketin pazardaki insan vizyonunu gerçekleştirmek ve şirketi insan merkezli, en son dijital teknolojileri benimseyen ve kurum kültürünü geliştirmede öncü olan birinci sınıf bir çalışan deneyimine doğru yönlendirmek için çalışacak. Hızla dönüşen sektörde yenilikçi liderliğiyle Ericsson'ın bölgedeki insan kaynakları dönüşümünü destekleyecek olan Erten, aynı zamanda şirketi en iyi yetenekler için daha cazip bir hale getirerek Ericsson'ı yetenek alanında öne çıkaracak çekici bir çalışan deneyimi oluşturacak.

Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Fadi Pharaon konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ericsson olarak tüm faaliyetlerimizin merkezinde insanlar yer alıyor. Sena Erten'e yeni görevinde başarılar diliyorum. Erten'in kapsamlı bilgisi ve tecrübesinin insani hizmetlerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Erten, teknolojinin sınırlarını zorlayan yüksek tempolu bir sektörde insanların potansiyelini ortaya çıkararak, yeteneklerini geliştirecek. Şirketimize yeni yetenekler kazandırarak hızla değişen yetkinlik geliştirme ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Pazarda bir adım önde olmamızı sağlarken müşterilerimize değer katacak” dedi.

Erten, insan gelişiminin yanı sıra çeşitli ve kapsayıcı kültürler ve yüksek performanslı kuruluşlar oluşturma tutkusuna dayanan 20 yıllık insan kaynakları ve yönetici deneyimini Ericsson'a taşıyor.

Erten, yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: “Ericsson ailesine katılmaktan ve ekibin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ericsson'ın akıllı, sürdürülebilir ve bağlantılı dünya vizyonunu uygulayacak olmak bana heyecan veriyor. Bir mükemmeliyet kültürü oluştururken, çalışanların potansiyelinden tam anlamıyla faydalanarak ekiplerimizi etkileşim, liderlik ve işbirliği için yeni ve etkili yollara yönlendirmeyi ve Ericsson'ın bölgedeki insan stratejilerini yürütmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”