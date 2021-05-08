Lojistik devrimi

Sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışanları için doğrusunu sağlamayı amaçlayan CarrefourSA, Thread In Motion’ın geliştirdiği akıllı eldiven Glogi’yi kullanarak zamandan ve maliyetten yüzde 50 tasarruf ediyor. Sekiz farklı ülkeye ihraç edilen ürün, lojistik sektöründeki operasyonel süreçleri akıllı hale getiriyor.

Endüstriyel giyilebilir teknolojiler ve entegre yazılımlar geliştiren Thread in Motion, geçtiğimiz günlerde yeni ürünü Glogi’yi duyurmuştu. Zaman ve maliyetten yüzde 50 verimlilik sağlayan Glogi’yi Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA da 11 deposunda kullanıyor.

Özellikle lojistik süreçlerinde kullanılan akıllı eldiven, mal giriş-çıkış, toplama, ayrıştırma, mal sayım, e-ticaret operasyonları gibi pek çok iş sürecinde kullanılıyor. Ürün ve şirket hakkında konuşan Thread in Motion’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, “Thread in Motion olarak kurulduğumuz günden bu yana müşterilerine kulak veren ve onların geri bildirimlerini alarak isteklerine cevap vermeyi görev bildik. Özellikle pandeminin de etkisiyle lojistik sektöründe yaşanan büyük değişime uyum sağlamak üzere akıllı eldiven Glogi’yi çıkardık; böylece hem lojistikteki süreçleri iyileştirerek hem de operasyon hızını yüzde elli artırarak amaçladığımız müşteri memnuniyetini sağladık. Yerli bir şirket olarak ülkemizde Türk mühendislerimizle beraber geliştirdiğimiz eldivenleri artık sekiz farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı.” dedi.

Akıllı eldivenler kullanılıyor

Akıllı eldiven Glogi, CarrefourSA’nın 11 deposunda aktif olarak kullanılıyor. Eller serbest kullanım kolaylığı ve sadece 45 gram olmasıyla lojistik sektöründe çığır açıyor. Ayrıca, çalışanların mutluluğunu ve ergonomisini düşünen yeni nesil el terminalleri, CarrefourSA depolarındaki mevcut sistemlere kolayca entegre oluyor.

Doğru bilgi analizi

CarrefourSA, Thread In Motion ile 2019 yılından bu yana entegre bir şekilde çalışlarak Glogi akıllı eldiven kullanıyor. Tüm depo operasyonuna pozitif etki eden Glogi ile CarrefourSA, çalışanları arasında işlemlerde yüzde 50’yi aşkın bir hız artışı yakaladı. Bunun yanı sıra insan kaynaklı hatalar da neredeyse sıfıra indirgendi. Sahadan toplanan bilgiler ölçümlenerek daha doğru kararlar alınmaya başladı.

8 farklı ülkeye ihracat yapıyor

Almanya ve İngiltere’nin başı çektiği sekiz farklı ülkeye ihracat yapan şirket, geliştirdiği yazılım platformu sayesinde veri analizi de sağlayarak lojistik sektöründe tüm süreçleri optimize ediyor. Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Sabancı CVC’nin yapmış olduğu yatırım ile 100 milyon TL’nin üzerindeki değerlemesiyle günden güne daha da güçleniyor.