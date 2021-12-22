Lojistik ondan sorulacak

Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, bugün yaptığı açıklamayla üst yönetimindeki yeni atama ve organizasyon değişikliklerini duyurdu. Hepsiburada’nın üstün lojistik organizasyonunun daha da geliştirilmesi hedefi çerçevesinde, halen Hepsiburada iştiraklerinden HepsiJet’in Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmethan Yallagöz 01 Ocak 2022 itibariyle Hepsiburada Lojistik Grup Başkanı olarak atandı. Kargo taşımacılığı ve teslimatı konusundaki deneyimi, Hepsiburada’nın depo operasyonlarındaki ve HepsiJet’teki liderliği ile önemli başarılara imza atan Mehmethan Yallagöz, yeni görevinde bugüne kadar Operasyon Grup Başkanlığı altındaki tüm lojistik operasyonlarının yönetimini devralacak.

Hepsiburada’nın üst yönetiminde bir diğer değişiklik de pazarlama, büyüme ve veri alanlarında gerçekleşti. Hepsiburada’nın pazarlama ve büyüme hedeflerini bütünleşik bir pazarlama organizasyonu altında yönetmek üzere, halen şirketin Pazarlama Grup Başkanlığı (CMO) görevini yürüten Ender Özgün bu görevine ek olarak, 01 Ocak 2022 tarihinde geçerli olmak üzere Büyüme ve Veri fonksiyonlarının sorumluluklarını da üstlenecek.

Mehmethan Yallagöz hakkında

Daha önce kendi firmasıyla lojistik, depolama gibi alanlarda birçok firmaya danışmanlık hizmeti veren Mehmethan Yallagöz, Yurtiçi Kargo’da Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve müfettişliği, Markafoni’de Lojistik Operasyonlar Grup Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Hepsiburada’ya 2017’de Lojistik Grup Direktörü olarak katılan Yallagöz, 2019’dan bu yana HepsiJet’in Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Mehmethan Yallagöz Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Ender Özgün hakkında

Ender Özgün, Temmuz 2021'den bu yana Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hepsiburada'ya katılmadan önce Vodafone Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev alan Özgün, son olarak dijital dönüşüm, büyüme ve değer yönetimi ile segment stratejilerinin yönetimini üstlenmiştir. İş hayatına 2005 yılında Procter & Gamble'da başlamış; burada Pazarlama departmanında çeşitli yönetim rolleri üstlenerek marka yönetimi, müşteri deneyimi ve iletişim stratejisine odaklanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri ve İnşaat Mühendisliği bölümleri mezunu olan Özgün, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.