Lojistikte en hızlı

Lojistik sektörü büyümesi ile yurtiçi ticaret ve dış ticaret büyümeleri arasında kuvvetli bir korelasyon bulunuyor. Pandemi döneminde değişen kullanıcı alışkanlıkları ile son 2 yılda büyük bir ivme yakalan e-ticaret sektöründe de lojistiğin dijital dönüşüme ayak uydurması ayrıca önem arz ediyor. E-ticaret firmalarının lojistik partneri olma vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Navlungo da artan e-ticaret ivmesini yeni yatırım ve anlaşmalarla destekliyor. E-ticaret işletmelerinin teslimat süreçlerini teknoloji ile kolaylaştıracak yeni çözümler geliştiren ve hızlandıran Carrtell firmasına ortak olan Navlungo, e-ticaretin gerektirdiği hıza öncülük etmeye devam ediyor.

Yurtdışına ürün göndermek isteyen firmalara anında lojistik teklifleri üretip satın alma süreçlerini dijjital ortamda sunan Navlungo, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Dijital lojistik firması olarak depolama fullfilment hizmetlerinden sonra Navlungo, son-nokta teslimat hizmetinin öncü kuruluşlarından olan Carrtell’e de ortak oldu. E-ticaret işletmelerinin teslimat süreçlerini teknoloji ile kolaylaştıracak yeni çözümler geliştiren Carrtell, değerlemesini 2 milyon dolara çıkarttı. E-ticaret ile uğraşan işletmelerin lojistik partneri olma vizyonuyla hedeflerini ve kapsamını her geçen gün geliştiren Navlungo, Cartell ile birlikte lojistik hizmetlerini daha da hızlandırmış oldu.

Navlungo, Carrtell ile uluslararası taşımacılığa adım attı

35 binin üzerinde aktif kullanıcıyla Türkiye’nin en büyü dijital lojistik platformu olduklarını belirten Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, “Saniyeler içinde sunduğumuz lojistik teklif alma hizmetlerimizi 2022 yılı itibariyle farklı boyutlara taşımak için yeni yatırım ve ortaklık görüşmelerimize hız verdik. Bu yılın başında fullfilment ve depolama hizmet çözümlerimizi genişletmek amacıyla Parkpalet’i satın almıştık. Şimdi de Lojistik sektöründe son-nokta teslimat hizmeti sunan Carrtell’e ortak olduğumuzu duyurmaktan çok mutluyum. Navlungo olarak, dünya genelinde 130’dan fazla lojistik firmasından teklif alma ve karşılaştırma hizmetimiz ile birlikte hali hazırda anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla e-ticaretçilere kapıdan kapıya 360 derece hizmet sunuyoruz. Carrtell ile yaptığımız bu ortaklık ile birlikte kapıdan kapıya hizmetimizin kapsamını ve en önemlisi hızını arttırmış olduk. Carrtell bünyesinde bulunan deneyimli saha ekibi ve araç filosu ile kişiye özel gönderi çözümleri geliştirerek şehirler arası ticaret gerçekleştirir gibi uluslararası taşımacılık hizmetleri gerçekleştireceğiz. Özetle E-ihracatın zorlu rekabet koşullarında firmalar artık sadece satışa odaklanırken bizler her geçen gün arttırdığımız dijital lojistik ağımızla onların lojistik departmanı olarak güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

E-İhracatçıların Dünya’ya Açılan Yolculuklarının Başlangıcı Olacağız

20 ayda 150 binden fazla e-ticaret gönderisinin Carrtell platformu üzerinden aynı-gün teslim talebiyle geçtiğini belirten Carrtell CEO’su Batuhan Tosunoğlu: “E-ticaret odaklı işletmeler için düşük maliyetli kişiye özel teslimat çözümleri geliştirdik. Geliştirdiğimiz Carrtell yazılımı ile e-ticaret altyapılarına kolay, hızlı ve ek yazılım gideri olmadan entegre oluyoruz. Bisiklet, motokurye, minivan ve panelvan gibi farklı araçları işletmelerin hizmetine sunuyoruz. İstanbul’da 700’den fazla mahalle ve Kocaeli’nin 5 ilçesinde işletmelerin ürünleri ortalama 4 saatte gönderebiliyoruz. Türkiye’nin 20 ilinden de firmalar aktif teslimat hizmeti alabiliyorlar. Bu gücümüzü Navlungo’nun uluslararası başarı ve bağlantıları ile pekiştirerek çok daha genişletmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Carrtell olarak, Navlungo müşterilerinin kapısından tam dakikasında ürün teslim alarak tüm Dünya’ya kargo yolculuğunu başlatacağız.” dedi.

Navlungo Hakkında

2019 yılında 4 girişimci tarafından kurulan Navlungo, Türkiye’nin ilk dijital lojistik firması olarak faaliyet gösteriyor. Teknoloji temelli lojistik operasyon merkezi olarak hizmet veren şirket, lojistik, gümrük ve kargo süreçlerinde büyük-küçük tüm işletmelere kesintisiz hizmet veriyor. Navlungo, platformu üzerinden 3 binin üzerinde rotada yüzlerce taşıyıcıdan alınan teklifleri sunmanın yanı sıra ihtiyaca göre sınıflandırarak 1 dakika içinde satın alınabilir noktaya getiriyor.