LYS esnasında korna çalma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Toyota, 10-11 Haziran'da düzenlenecek Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) esnasında trafikteki sürücüleri "korna çalmamaya" davet etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Toyota, 2 yıl önce başlattığı "Korna Çalma Huzurumu Çalma" sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm sürücülere bu kez de "4 Korna Bir Doğruyu Götürmesin" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Toyota'nın sınav süresi boyunca sürücüleri gereksiz korna çalmamaya ve daha fazla duyarlı olmaya davet ettiği belirtilen açıklamada, bir medeniyet ölçüsü olarak görülen korna sesiyle ilgili çalışmaların tüm mecralarda sürdürüldüğü, özellikle sınava giren gençlerin korna sesiyle dikkatlerinin dağılmaması için azami çaba gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendiği belirtilerek, "Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna dikkat çekilen 'Korna Çalma Huzurumu Çalma' sosyal sorumluluk projesi birçok kamu ve özel kuruluş tarafından da destekleniyor." denildi.