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M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,38 artarak 1 trilyon 782,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

M3 para arzı arttı
İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,38 artarak 1 trilyon 782,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 27 Nisan ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,38 artışla 1 trilyon 782 milyar 749 milyon 466 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 776 milyar 59 milyon 793 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,88 azalarak 182 milyar 306 milyon 405 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3,67 yükselerek 156 milyar 353 milyon 49 bin lira oldu.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,11 artışla 741 milyar 406 milyon 302 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,54 yükselerek 518 milyar 153 milyon 796 bin lira oldu.
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M3 Para ArzıTCMB
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