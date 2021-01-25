Maaşlar da djiital

Müşterilerinin bankacılık hizmetlerine dijital kanalları üzerinden erişmesini önemseyen Garanti BBVA, bireysel müşterilerin birçok sözleşme için sıklıkla kullandığı dijital onay yapısını, KOBİ ve ticari firmalar için de geliştirdi. Garanti BBVA, tüzel firmaların maaş sözleşmelerine Garanti BBVA Kurumsal Mobil’den dijital onay verebilecekleri sistemi devreye aldı. Garanti BBVA’nın KOBİ ve ticari segmentte yer alan tüzel müşterileri, hem ilk maaş sözleşmelerine hem de sözleşme yenileme işlemlerine Garanti BBVA Kurumsal Mobil’den kolayca onay verebilecek. Böylece Garanti BBVA ile çalışan şirketler, dijital onay sayesinde işlemlerini şubeye gitmeden hızlı ve güvenilir şekilde tamamlayabilecek.

Dijital onayın ardından şirketin çalıştığı şube tarafından hazırlanan sözleşme, firmanın imza yetkilisi veya yetkililerine onaya gönderilebilecek, şirket yetkilileri sözleşmeyi isterlerse aynı platformdan görüntüleyebilecek.