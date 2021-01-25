Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Borsada işlem hacmi sıralaması döviz depo ihalesi Terör örgütü PKK TCMB faiz
Maaşlar da djiital
Maaşlar da djiital
Çok iyi sattı
Çok iyi sattı
İhracat rekoru
İhracat rekoru kırdılar
Kampanya ile başladı
Kampanya ile başladı
Halka açılıyor
Halka açılıyor

Maaşlar da djiital

Garanti BBVA, tüzel firmaların maaş sözleşmelerine Garanti BBVA Kurumsal Mobil’den dijital onay verebilecekleri sistemi devreye aldı.

Maaşlar da djiital

Müşterilerinin bankacılık hizmetlerine dijital kanalları üzerinden erişmesini önemseyen Garanti BBVA, bireysel müşterilerin birçok sözleşme için sıklıkla kullandığı dijital onay yapısını, KOBİ ve ticari firmalar için de geliştirdi. Garanti BBVA, tüzel firmaların maaş sözleşmelerine Garanti BBVA Kurumsal Mobil’den dijital onay verebilecekleri sistemi devreye aldı. Garanti BBVA’nın KOBİ ve ticari segmentte yer alan tüzel müşterileri, hem ilk maaş sözleşmelerine hem de sözleşme yenileme işlemlerine Garanti BBVA Kurumsal Mobil’den kolayca onay verebilecek. Böylece Garanti BBVA ile çalışan şirketler, dijital onay sayesinde işlemlerini şubeye gitmeden hızlı ve güvenilir şekilde tamamlayabilecek.

Dijital onayın ardından şirketin çalıştığı şube tarafından hazırlanan sözleşme, firmanın imza yetkilisi veya yetkililerine onaya gönderilebilecek, şirket yetkilileri sözleşmeyi isterlerse aynı platformdan görüntüleyebilecek.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVAKOBİ Ve Ticari MüşterileriMaaş SözleşmeleriniDijital Onayla Imzalayabilecek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.