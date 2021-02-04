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Mali işler ona emanet

Bankacılık, finans, denetim ve danışmanlık gibi birçok sektörde farklı pozisyonlarda görev alan Zeynep Bozkurt Terzioğlu, Burgan Bank’ın yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Mali işler ona emanet

Deneyimli isimleri bünyesine katarak kadrosunu her geçen gün güçlendiren Burgan Bank’ta yeni bir atama daha gerçekleşti. Bankacılık, finans, denetim ve danışmanlık gibi birçok sektörde farklı pozisyonlarda görev alan Zeynep Bozkurt Terzioğlu, Burgan Bank’ın yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Butik bankacılık anlayışıyla tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunan Burgan Bank, insan kaynakları kadrosunu atamalarla güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda bankacılık, finans, denetim ve danışmanlık sektörlerinde farklı birim ve pozisyonlarda uzun yıllar deneyim kazanan Zeynep Bozkurt Terzioğlu, Burgan Bank’ın yeni Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı

Zeynep Bozkurt Terzioğlu kimdir? 

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde yapan Zeynep Bozkurt Terzioğlu, ardından yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü’nde tamamladı. İş hayatına 2004 yılında IBM Danışmanlık Şirketi’nde analist olarak başlayan Bozkurt Terzioğlu, sırasıyla Pricewaterhouse Coopers Türkiye’de Finansal Denetim Ekip Şefi, Akbank’ta Mali Koordinasyon Yöneticisi olarak çalıştı. Bozkurt Terzioğlu, HSBC Bank’ta iki yıl Finansal Kontrol Müdürü, dört yıl boyunca da Finansal Kontrol, Grup Raporlaması ve Vergi Kıdemli Müdürü pozisyonlarında yer aldı. Ardından son olarak 2018’den 2021 Ocak ayına kadar Akbank’ta Finansal Koordinasyon ve Raporlama Bölüm Başkanı görevini yürüttü.

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