Mali işleri üstlendi

Otomotiv yan sanayi üreticisi olarak köklü geçmişinin yanı sıra savunma-havacılık, bilişim, çevre ve enerji gibi farklı sektörlerdeki şirketleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan Coşkunöz Holding’de Mali İşler Direktörlüğünü 2021 Şubat ayı itibarıyla Nevzat Şahin sürdürüyor. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Şahin, iş hayatına Deloitte Türkiye’de başladı. Kariyerinde hızla yükselen Şahin, P&G, Polat Holding, Nortel Networks Netaş gibi şirketlerde finans alanında üst düzey yönetici olarak önemli görevlerde bulundu.

2005-2009 yılları arasında Rexam Beverage Can’de Finans ve Tedarik Zinciri Direktörlüğü’nün yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Şahin, 2009-2011 yılları arasında da Yıldız Holding'e ait Bizim Toptan Cash&Carry ve iştiraklerinin CFO’luğunu yürüttü. Şahin ardından, Türk Telekom Orta & Doğu Avrupa ve Türkiye Fiber Ağ Operasyonları’nda CFO olarak görev yaparken, Avusturya Ülke Genel Direktörlüğü görevini de üstlendi. 2014-2018 yılları arasında ise Avrupa merkezli girişim sermayesi yatırım fonlarında Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Yönetici Direktörü olarak çalışırken Türkiye’de bulunduğu dönemlerde de danışman olarak hizmet verdi.

Nevzat Şahin, Coşkunöz Holding Mali İşler Direktörü olarak atanmadan önce 2018 yılından bu yana, Saint-Gobain Weber’de hem CFO hem de grubun Türkiye Şirketleri Hazine Birimi Ülke Direktörü olarak görev yapıyordu.

Şubat 2021 itibariyle, 7 sektörde 12 şirket ve 2.300’ü aşkın çalışanla faaliyet gösteren Coşkunöz Holding’in Mali İşler Direktörü olarak atanan Nevzat Şahin’in finans alanındaki önemli global tecrübesiyle holdinge de değer katması bekleniyor.