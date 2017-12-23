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Mandalinalı sütlaç yaptı

Muğla'da kadın girişimci, kendine has kokusu ve aromasıyla ünlenen Bodrum mandalinasından sütlaç yaptı.

Mandalinalı sütlaç yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'da kadın girişimci, kendine has kokusu ve aromasıyla ünlenen Bodrum mandalinasından yaptığı sütlacı müşterilerinin beğenisine sundu.
Fadime Aslan, Bodrum ilçesindeki alışveriş merkezinde Bodrum mandalinasından yaptığı 18'inci ürününü tanıttı.
Daha önce mandalinadan dolma, baklava, peynir, reçel, yoğurt ve cips gibi ürünler imal eden Aslan, bu kez mandalinanın kabuğunu kullanarak fırın sütlacı yaptı.
Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum mandalinasına değer katmak ve ürünün pazar payını yükseltmek amacıyla çeşitli gıda ürünleri ürettiğini söyledi.
Fırında sütlacın mandalina kabuğuyla tüketildiğini ifade eden Aslan, "Çok farklı bir lezzet oldu. Sütlaç yerken içinde mandalinayı da yiyormuş hissi var. Mandalinadan 18 ürün elde ettim. Daha çok şey yapacağım. Mandalina gerçekten Bodrum'a ait çok güzel bir ürün, kıymetini bilsinler." diye konuştu.
Etkinlikteki satıştan elde edilen gelirin, ilçedeki engelliler okuluna aktarılacağı belirtildi.
Muhabir: Ali Ballı

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