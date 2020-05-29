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Marka yüzünü seçti

VakıfBank’ın yeni marka yüzü, ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent İnal oldu. Bugüne dek birçok sinema filmi ve dizi projesinde yer alan İnal’ın, bundan sonra VakıfBank’ın iletişim çalışmalarında aktif rol oynayacağı belirtildi.

Marka yüzünü seçti

Finans sektöründe yenilikçi ürünlerin yanı sıra özel çocukların eğitimi ile spor ve kültür sanata verdiği büyük desteklerle de adından söz ettiren VakıfBank, iletişim çalışmalarında oyuncu Bülent İnal ile işbirliği yapacak. Vakıfbank ile ünlü oyuncunun işbirliği için düzenlenen imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlerinin ve köklü kültürlerinin merkezine insanı koyduklarını belirterek, Sayın İnal, toplumsal değerlerimize saygılı, duyarlı, ayrıca son derece de disiplinli bir kişi. Kendisinin VakıfBank markası, kurumu ve stratejisi için çok uygun bir seçim olduğuna inanıyor ve kendisine ‘ailemize hoş geldiniz’ diyorum” sözleriyle işbirliğini tanıttı.

VakıfBank ruhunu aktaracak

Üstünsalih, Bülent İnal’ın toplumun her kesimi tarafından sevilen son derece başarılı bir sanatçı olduğunu belirterek, “Sayın İnal bizim iç ve dış sesimizi çok güzel şekilde yansıtacak. Bizlerin markamıza karşı hissettiğimiz bağlılığı ve inancı bizimle aynı şekilde hissedip bu ruhu müşterilerimize aksettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Sektöre yön veren çok güçlü bir marka

Bülent İnal ise bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, VakıfBank’ı en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi. İnal, “VakıfBank yalnızca finans alanındaki etkin çalışmalarıyla değil, milli değerlerimize gönülden bağlılığı, insan odaklı köklü bakış açısı ve duruşuyla sektöre yön veren çok güçlü bir marka. Dünyaya emsal spor faaliyetlerini ve kültür sanata verdiği büyük önemi de yakından takip ediyorum. İnanıyorum ki, VakıfBank’ı çok güzel bir şekilde temsil edeceğim. Birlikte harika işlere imza atacağız” sözlerini kaydetti.

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Reklam YüzüBülent İnalVakıfbank
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