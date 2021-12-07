Markalar sırada

Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticiler, ev ve mutfak eşyalarına dair en yeni koleksiyonlarını 2022 ilkbaharında dünya ile buluşturmaya hazırlanıyor. Tarsus Turkey tarafından İMMİB, ZÜCDER ve KOSGEB’in destekleriyle 15.’si düzenlenecek HOST İstanbul fuarına, 150’den fazla yerli marka katılacak.

Katılımcı firmaların memnuniyet oranının %75’lerde seyrettiği son fuarda Ortadoğu, Afrika, BDT ve Balkan ülkeleri, Avrupa, Asya & Pasifik ülkeleri ve Amerika’dan gelen büyük bütçeli satın almacıların, yerli üreticilerle milyonlarca dolarlık ticaret gerçekleştirdiğini söyleyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur; “Böylece Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2019 ve 2020 yıllarındaki ihracat başarısında önemli bir katma değer sağladık. Dünya tedarik zincirindeki değişimler sonrası rakiplerine göre pozitif yönde ayrışan Türkiye’nin sahip olduğu üretim gücü ve lojistik avantajları, HOST İstanbul’un sunduğu ihracat fırsatlarıyla birleşince, ev ve mutfak eşyaları üreticilerimizi, yine oldukça hareketli ve verimli bir ilkbahar bekliyor” dedi. Gördükleri yoğun sektör ilgisinin fuara duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Aytemur, firmaların HOST İstanbul 2022’deki yerlerini aldığını ve fuar alanının şimdiden %80’lerın üzerinde doluluğa ulaştığı bilgisini paylaştı.

MENA bölgesinin bahar sezonundaki tek ev ve mutfak eşyaları fuarı HOST İstanbul, 10 – 13 Mart 2022 tarihlerinde yine sektörünün en önemli buluşma adreslerinden birisi olacak. #ticaretinmerkezi mottosuyla 15. kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, Tüyap Beylikdüzü’nde 30 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.

Ağırlıklı olarak, yurt içi ve yurt dışından toptancı & perakendeci kuruluşlar, profesyonel satın alma heyetleri, bağımsız perakendeciler, bayi ve distribütörler, zincir mağaza satın almacıları, otel & restoran işletmecileri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları, uluslararası ticaret firmaları, catering & organizasyon şirketleri ile tasarımcıların ziyaret ettiği HOST İstanbul’a, 2022’de tüm dünyadan 12 bin satın almacı bekleniyor.

Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün en önemli ticaret fuarlarından birisi olarak gösterilen HOST İstanbul’da çoğunluğu yerli üretim sofra ve mutfak eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarları, ev gereçleri, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletlerine dair en son yenilikler sergilenecek.