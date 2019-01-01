Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya GCM Philadelphia İnci İnci Akü Formula A
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak
Taksi kullanın çağrısı
Taksi kullanın çağrısı

Marmarabirlik iyi iş yaptı

Birlik, 351,5 milyon lira tutarında 51 bin ton ürün alımı yaptı

Marmarabirlik iyi iş yaptı
banner17

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) 12 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası sona erdi.
Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanyasında 351,5 milyon lira karşılığında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017 yılında 51 bin 500 ton ürün alımı yapıldığını, 2018/2019 kampanyasında da 51 bin ton ürün alındığını bildirdi.
Asa, bugüne kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığının 15 günlük periyotlarda ödendiğini belirterek şunları kaydetti:
"Ürün alım kampanyası sonuçlandığından, Birliğin mali imkanları değerlendirilecek olup, ürün bedellerinin kalan yüzde 40'lık kısım ortaklarımıza 2 taksitte ödenecektir. Bu ödeme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. 2017/2018 ve 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemleri ürünün 'var' yılıydı. İklim koşullarının uygun geçmesi nedeniyle, önümüzdeki yılın da 'var' yılı olacağı görülüyor. Zor bir yıl daha bizleri bekliyor. Bundan dolayı Marmarabirlik'in almış olduğu ürünü satışa çevirmesi ve depolarındaki stokları boşaltması gerekir."
Ürün alımlarının yüzde 50'sinin 18-25 kalibre arasında olduğunu, bunun da satışlara olumlu yansımasını beklediklerini vurgulayan Asa, "2019'un stoklarımızın azaldığı, yurt içi ve yurt dışı satışlarımızın artığı, karlılığın yatırıma dönüştüğü, birlik kooperatiflerine ve ortaklara değer katan bir yıl olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Zeytinürün AlımıSona ErdiMarmarabirlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1