Mastercard'dan KOBİ'lere kolaylık

Hızlı ve güvenli ödeme altyapısı sunan dijital ödeme çözümü Masterpass’ın 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulduğu MasterKOBİ Paketi’nde şimdi KOBİ’leri e-ticaretten proje yazma ve danışmanlık hizmetlerine, temizlikten baskı hizmetlerine kadar birçok yeni hizmet de sunuldu.

Mastercard, COVID-19 döneminde duyurduğu MasterKOBİ destek paketini, normalleşme dönemiyle birlikte ticari faaliyetlerine yeniden hız veren KOBİ’lerin ihtiyaç duyabileceği yeni indirimli temel dijital çözümleri ile zenginleştirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın destek planı içine giren MasterKOBİ Paketi’ne KOBİ’lerin e-ticaret faaliyetlerini yönetme, ticari operasyonlarını dijitalleştirme, işletme dezenfeksiyonu, kurye gibi pek çok farklı alanda yararlanabilecekleri yeni avantajlar eklendi.

Paket kapsamında Kerzz POS ve Orwi, KOBİ’lere restoran ve kafelere temassız menü ve ödeme sistemi entegrasyonlarında ücretsiz paketler, e-ticaret paketi Sopyo da e-ticaret pazaryeri entegrasyon paketlerinde yüzde 15 indirim sunuyor. Devletin güncel hibe, teşvik ve desteklerini takip etmek, sektörlerine özel danışmanlık hizmeti almak isteyen KOBİ’ler Türkiye’nin ulusal ilk KOBİ Bilgi Merkezi Kobi-Line’ın proje yazma hizmetinden 1.000 TL, danışmanlık hizmetlerinden ise 250 TL indirimle yararlanabiliyor. Kobi-Line, paket kapsamında indirimlerine ek olarak KOBİ’lere hizmetlerini 2 ay hediye olarak sunuyor. KOBİ’ler profesyonel temizlik hizmetleri sunan Mutlubiev’in nano dezenfeksiyon hizmetlerinde yüzde 10, www.mutel.com.tr üzerinden Philips UVC armatürlerde de yüzde 10 indirim kazanıyor. PaketTaxi’nin sabit kurye hizmetinden yüzde 5, Baskimo'dan alacakları online baskı hizmetinden de yüzde 30 indirimli yararlanabiliyorlar.

Masterpass 1 yıl boyunca ücretsiz

Öte yandan MasterKOBİ Destek Paketi kapsamında Eticsoft, ideasoft, ticimax ve T-soft gibi anlaşmalı altyapı sağlayıcılarla çalışan tüm KOBİ’ler, Mastercard’ın dijital ödeme çözümü Masterpass’ten 1 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Güvenli ve hızlı alışveriş imkanı tanıyan Masterpass ile KOBİ’ler, alışverişlerin internet ve mobil platformlara çok daha yoğun biçimde kaydığı bugünlerde müşterilerine her alışverişte tekrar tekrar şifre girme zorunluluğunu ortadan kaldıran hızlı, sade ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunabiliyorlar.