Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya TMB Necat Hüseyin Ekonomi Bakan Yardımcısı
Medya devlerini solladı
Medya devlerini solladı
Karadeniz'de kıyı avcılığı
Karadeniz'de kıyı avcılığı
Lukoil'den esneklik çağrısı
Lukoil'den esneklik çağrısı
Nahita yurt dışına açılıyor
Nahita dışarı açılıyor
7 bin kişiyi işten çıkaracak
7 bin kişiyi işten çıkaracak

Medya devlerini solladı

- Şirketin piyasa değeri, Disney ve Comcast gibi ABD'li medya devlerinin piyasa değerini aştı

Medya devlerini solladı

NEW YORK (AA) - Küresel internet televizyon ağı Netflix'in piyasa değeri, Amerikalı medya devlerinin değerini geride bıraktı.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında işlem gören Netflix'in hisse başına değeri dünü 344,72 dolardan kapamasının ardından bugün 354 dolar seviyesine kadar tırmandı ve yüzde 2,7 artış kaydetti.
Netflix'in piyasa değeri bugün 4,3 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolardan 163,1 milyar dolara yükseldi.
Bu sonuçla, Netflix'in piyasa değeri Disney ve Comcast gibi ABD'li medya devlerinin piyasa değerini geride bırakmış oldu.
Netflix'in geçen ay açıkladığı birinci çeyrek bilançosuna göre, şirketin yıldan yıla net karı yüzde 63, geliri yüzde 40 artış gösterdi, dünya genelindeki toplam abone sayısı da 125 milyona ulaştı.
Netflix, bilançosunda, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
NetflixPiyasa Değeri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5