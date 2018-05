Medya devlerini solladı

NEW YORK (AA) - Küresel internet televizyon ağı Netflix'in piyasa değeri, Amerikalı medya devlerinin değerini geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında işlem gören Netflix'in hisse başına değeri dünü 344,72 dolardan kapamasının ardından bugün 354 dolar seviyesine kadar tırmandı ve yüzde 2,7 artış kaydetti.

Netflix'in piyasa değeri bugün 4,3 milyar dolar artarak 158,8 milyar dolardan 163,1 milyar dolara yükseldi.

Bu sonuçla, Netflix'in piyasa değeri Disney ve Comcast gibi ABD'li medya devlerinin piyasa değerini geride bırakmış oldu.

Netflix'in geçen ay açıkladığı birinci çeyrek bilançosuna göre, şirketin yıldan yıla net karı yüzde 63, geliri yüzde 40 artış gösterdi, dünya genelindeki toplam abone sayısı da 125 milyona ulaştı.

Netflix, bilançosunda, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.