Medya Uygulama Merkezi Doğa Sigorta Sponsorluğunda hayata Geçti

Düzenlenen Tanıtım ve Tanışma Toplantısına İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilay Güney, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi. Özlem Şimşek, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Berker, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, ekonomi gazeteciliğinin usta ismi YAPDER Başkanı Celal Toprak, duayen gazeteciler, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve medya mensubu katıldı.

ÜNİVERSİTE-MEDYA ENTEGRASYONU SAĞLANIYOR

Geçtiğimiz yıl pilot çalışmalarını gerçekleştiren Medya Uygulama Merkezi (MUM) İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesinde ekonomi gazetecileri ve sivil toplum önderlerinin desteği ile hayata geçti. Proje Doğa Sigorta’nın sponsorluğunda ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) iş birliğiyle medya-üniversite entegrasyonunda önemli bir alan yaratıyor.

Balat Yerleşkesinde kurulan Medya Uygulama Merkezi ofis ve stüdyosunda öğrencilerin mezuniyet öncesi medya sektörüne dair tüm iş süreçlerinde deneyim kazanması ve network sağlaması amaçlanıyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirme yolunda önemli bir adım atan Doğa Sigorta ve İstanbul Topkapı Üniversitesi hem öğrenci gelişimini hem istihdamı hem de sektörü destekliyor.

‘MEDYA SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞECEK’

Medya Uygulama Merkezi ile medya sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirileceğini dile getiren Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, “Mezun olduktan sonra öğrencilerimizin iş arayan değil sektör tarafından aranan nitelikte bireyler olarak yetiştirilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda tüm kaynaklarımızı da öğrencilerimize odaklı bir şekilde kullanıyor, grup şirketlerimizin de katkısı ile etkili geliştirmeler sağlıyoruz. Odak noktamız; tüm öğrencilerimizin uygulama alanı bulması ve mezuniyet sonrasında iş arayan değil talep edilen profesyoneller olması. Medya Uygulama Merkezi ile birlikte gençlerimiz için hem hayat hem de iş pratiklerini yapabilecekleri, her türlü imkana sahip olabilecekleri bir ortam hazırlıyoruz” dedi.

‘ÖĞRENCİLER SEKTÖRE ÇOK DAHA ÖNDE GİRECEKLER’

Medya Uygulama Merkezi’nin yaratacağı alanlara dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, “Medya Uygulama Merkezi’nin hayata geçmesinde başta Mütevelli Heyet Başkanımız Nihat Kırmızı’ya, Doğa Sigorta’ya ve YAPDER’e teşekkür ederim. Kıymetli hocalarımızın da desteği ile yeni dönemde öğrencilerimiz burada tecrübe kazanacak, uygulama ve atölye çalışmalarıyla birlikte ilgileri olan alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Ünivesite hayatları boyunca aldıkları teorik derslerin pratiğini Medya Uygulama Merkezi’nde geliştirecekler” açıklamalarında bulundu.

Doğa Sigorta’nın, İstanbul Topkapı Üniversitesi Tiyatro bölümü öğrencilerinin rol aldığı, yakında gösterime girecek yeni reklam filminde başrolü üstlenen ve öğrencilere çekim deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Emre Alkin, “Öğrencilerimizin set ortamını, öğrencilik döneminde yaşıyor olmaları adına sevinçliyim. Çünkü oldukça zor bir iş süreci bulunuyor. Çalışacakları sektörlerle mezun olduktan sonra tanışmalarındansa öğrencilik döneminde bu deneyimi kazanmaları onları çok daha öne götürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

‘İŞİ KAMPÜSTE ÖĞRENECEK, SEKTÖRDE PROFESYONEL OLARAK ÇALIŞACAKLAR’,

Prof. Dr. Emre Alkin’in ardından söz alan Celal Toprak, “Bu proje bizim hayalimiz” dedi. Ancak bu hayali gerçekleştirmenin hiç de kolay olmadığını ifade eden Toprak, “İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Nihat Kırmızı, Rektörü Prof. Dr. Sayın Emre Alkin başta olmak üzere hocalarımız ve Doğa Sigorta’ya çok teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir sinerji yakaladık ve geçen yıl yaptığımız pilot çalışmada başarılı projeler ortaya çıkardık. Peki Medya Uygulama Merkezi ne kazandıracak? Öğrencilerimiz bir medya kuruluşuna staja ya da mezuniyet sonrası tam zamanlı çalışmaya gittiklerinde onlardan sorumluluklarını tam anlamıyla yapmaları beklenecek. Çünkü medya kuruluşları, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ofisleri oldukça dar kadrolarla çok yoğun iş süreçlerinin üstesinden geliyor. Dolayısıyla işe başladığınızda kimsenin size iş öğretmeye yeterince vakti olmayabilir. Siz zaten o pozisyona o işi öğrenmiş, deneyimlemiş ve pratiğini yapmış bir şekilde gideceksiniz. Peki bu nasıl olacak; elbette Medya Uygulama Merkezi’nde katılacağınız çalışmalarla” dedi.

‘ÖĞRENCİLER GERÇEK HAYATLA YÜZLEŞECEK’

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilay Güney ise, “Ben çok mutluyum. Sektör-üniversite iş birliği her dalda yapmak istediğimiz bir entegrasyon. Gerçek hayatla yüzleşmek için güzel bir proje oldu. Projede üç paydaş var. Hem derneğimize hem Doğa Sigorta’ya teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.