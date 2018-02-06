Melek yatırımcı Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu olan Dünya Melek Yatırım Forumu'nun (WBAF) İstanbul'da yapılacak dünya kongresi, toplam 250 milyar dolarlık sermayeyi temsil eden binden fazla melek yatırımcıya ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "WBAF Dünya Kongresi 2018", 18-20 Şubat'ta İstanbul'da Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek.

Dünyanın önde gelen borsaları, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonları, servet yönetim şirketleri, aile ofisleri, özel bankacılık birimleri, teknopark yöneticileri, 100 milyon dolar üzeri değerdeki şirketlerin uluslararası üst yöneticileri (CEO), melek yatırımcılar, girişim sermayesi fonları ve pek çok ülkeden bakanın katılacağı WBAF Dünya Kongresi, Türkiye'yi uluslararası sermaye piyasalarının merkezi haline getirecek.

"Yatırım Alma Zirvesi", "CEO-Preneurship Zirvesi", "Impact Yatırımcılık Zirvesi" ve "Fintech Zirvesi" gibi önemli etkinliklerin de eş zamanlı olarak yapılacağı kongrede, "erken aşama yatırımcılığının Oscar'ları" olarak kabul edilen "WBAF Dünya Mükemmellik Ödülleri (World Excellence Awards)" töreni de düzenlenecek.

Toplam 250 milyar dolarlık sermayenin temsil edileceği kongreye, bin 200 melek yatırımcı katılacak. 82 ülkeden 115 uluslararası konuşmacı, 31 WBAF ülke başkanı, 68 melek yatırım ağı başkanının yer alacağı kongrede, ayrıca 32 küresel panel, 12 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.



- Dünyada ilkler bu kongrede



WBAF Dünya Kongresi'ne bu yıl ilk kez devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşecek. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, heyetiyle beraber kongreye katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Türkiye'den de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyetin kongrede küresel melek yatırımcılarına hitap etmesi, ayrıca Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da açılış konuşmasını yapması bekleniyor.

Kosova İnovasyon Bakanı'nın "start-up" panelinde konuşmacı olduğu kongrede, Porto Belediye Başkanı da "Akıllı Şehirler ve FinTech" konulu bir konuşma yapacak.

Kongre kapsamındaki melek yatırımcılığın İslami finansal enstrüman olarak kullanılıp kullanılamayacağının tartışılacağı panel dünyada ilk kez düzenlenecek. Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) İslami Finans Direktörü paneli yönetmek üzere Türkiye'ye gelecek. Bahreyn eski İçişleri Bakanı Şehy İbrahim ve Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Slovenya Blockchain Hub Center kurucusu ise yine ilk kez tartışılacak "Blockchain'in Impact Yatırımlar ve Sosyal Girişimcilik Üzerine Etkileri" başlıklı paneli yönetecek.

Dünyada ilk kez 100 milyon dolar ve üzerindeki şirketlerin CEO'larını ağırlayacak kongrenin ikinci günü düzenlenecek CEO Zirvesi'ni Türk Telekom CEO'su Paul Doany yönetecek. Bu panel ile CEO'ları emekli olduklarında melek yatırımcı olarak ekonomiye kazandırmayı amaçlanıyor.



- Global liderlerin 2018 ajandası





Kongre, Avrupa'nın en kapsamlı Impact Yatırım Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlementolararası Birlik Grubu Türk Delegasyonu Üyesi İlksen Ceritoğlu Kurt'un açılışını yapacağı zirvede, 30 civarında uluslararası konuşmacı sosyal girişimcilik, kadın girişimciliği gibi önemli konuları tartışacak.

Finansal Teknolojiler Zirvesi'nde ise pek çok panel ve sahne performansı gerçekleştirilecek. Nakit kullanımına alternatif ödeme yöntemlerinden yapay zekaya kadar pek çok konunun ele alınacağı zirvede, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO'su Soner Canko da bir takdim konuşması yapacak. Bankaların "fintech" devrimine nasıl cevap vereceği konusu da ayrı bir panelde masaya yatırılacak.

Kongrenin açılışında küresel liderlerin 2018 yılı için girişimcilik hareket planları ortaya konulacak. Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN) Başkanı Candace Johnson, Orta Doğu Melek Yatırım Ticaret Örgütü (MBAN) Başkanı Abdul Malik Jabaar, Afrika Melek Yatırım Ticaret Örgütü (ABAN) Başkanı Harry Tomi Davies, Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP) Başkanı Josep Miquel Pique Huerta, IFC SME Finance Forum Başkanı Matthew Gamser, Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı Arda Ermut, JCI Dünya Başkanı Dawn Hetzel, Birleşmiş Milletler Teknoloji Transfer Ofisleri (UNIDO ITPO) Başkanı Hahim Hussein ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin küresel vizyonlarını, hedeflerini ve 2018 yılında girişimciler ve yatırımcılar için atacakları adımları bu önemli panelde paylaşacak.

Türkiye'nin küresel sesi TRT World ise kongrede özel bir stüdyo kurarak, canlı yayınlarla zirvelerdeki gelişmeleri 2 gün boyunca tüm dünya girişimcileri ve yatırımcılara aktaracak.





- Önemli keynote konuşmacıları



WBAF Dünya Kongresi'nde önemli ana tema (keynote) konuşmacıları olacak. Silikon Vadisi'nde 3 ay gibi kısa bir sürede 100 milyon dolarlık bir çıkış başarısını yakalayan dünyanın sayılı melek yatırımcılarından Dusan Stojanovic "Erken çıkış nasıl başarılır?" konulu bir konuşma yapacak.

Dünya Blockchain Konsorsiyomu'nun kurucularından Brad Yasar ise Los Angeles'tan gelerek coin halk arzlarının (ICO) melek yatırımcılığı nasıl etkileyeceğini anlatacak.

IFC'nin SME Finance Forum Başkanı Matthew Gamser ise mültecilerin girişimcilik dünyasına nasıl kazandırılabileceğine değinecek.

EBAN'ın Onursal Başkanı ve Jungen Holding'in kurucusu Peter Jungen ise CEO'ların startup'larla nasıl iş birliği yapabileceklerini ele alacak.

IBM Watsons Financial Services FinTech Kurulu Başkanı Paolo Sironi de finansal teknolojilerdeki fırsatları değerlendirecek.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany ise yapacağı tematik konuşmada kişisel start'up yatırım tecrübelerini CEO'larla paylaşacak.



- Hazine Müsteşarlığı melek yatırımcılarla buluşacak



Dünya Melek Yatırım Forumu, bu yıl Hazine Müstaşarlığı'nca akredite edilmiş 424 melek yatırımcıya da ev sahipliği yapacak.

Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk'ün yönetiminde düzenlenecek olan "Akredite Melek Yatırımcılar ve Hareket Planı" toplantısına European Investment Fund (EIF) yetkilileri ile TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Şahin Gök de katılacak.

Bu buluşma, özellikle 2018 yılında melek yatırımcıları bekleyen fırsatlar ve yeni hukuki düzenlemeler ile kurulmak üzere olan melek yatırım fonu hakkında yılın en önemli toplantısı olacak.



- Startup'lar küresel yatırımcılara sunum yapacak





Kongrenin ikinci günü JCI Global Girişimciliği Destekleme Fonu'ndan girişimcilerin nasıl istifade edecekleri ile ilgili olarak JCI 2017 Dünya Başkanı Dawn Hetzel bir "workshop" düzenleyecek.

Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası anlamda ilk ICO eğitimi de kongrede gerçekleştirilecek. "Melek yatırımcı nasıl olunur?" konulu eğitimi de Harry Tomi Davies verecek. Küçük şirketlerin birleştirilerek borsalarda nasıl halka açılabileceğini ise Singapur'dan Callum Laing aktaracak.

Pek çok ülkeden Türkiye'ye gelen "start-up" ve "scale-up" niteliğindeki girişimciler de etkinlikte Dünya Melek Yatırım Kongresi yatırımcılarından finansman ve melek yatırım almak üzere sunumlarını gerçekleştirecek.