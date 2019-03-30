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Memnun ettiler ilk 3’teler

Renault Mais, Mart 2019’da Paris’te gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Semineri’nde Renault Grubu ülkeleri arasında satış ve satış sonrası hizmet kalitesinde en iyi 3 ülke arasında yer aldı.

Memnun ettiler ilk 3’teler
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Mais, Mart 2019’da Paris’te gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Semineri’nde Renault Grubu ülkeleri arasında satış ve satış sonrası hizmet kalitesinde en iyi 3 ülkeden biri oldu.

Sıralama, müşteriyi karşılama, doğru seçimine yardımcı olma, deneme sürüşü deneyimi, satın alma sürecinde açık bilgi paylaşımı, teslimat süreci, servis hizmetleri ve satış sonrası iletişimin sürdürülmesi gibi kriterlere göre oluştu.

Değerlendirme, 2018 yılına ait dönemde 95 bin müşterin katıldığı anket sonuçlarına göre gerçekleştirildi.

Renault Mais, satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetinde elde ettiği yüzde 90 puan ile tüm Renault Grubu ülkeleri arasında ilk 3 ülke arasında yer aldı.
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