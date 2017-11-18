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Merkez'den ihale kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

Merkez'den ihale kararı

İSTANBUL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiDöviz
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