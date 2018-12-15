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Mermeri dünya tanıyor

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Dünya doğal taş ve mermer rezervlerinin yüzde 40'ı Türkiye'de" - "Vatikan'da Afyon İscehisar mermeri, ABD Temsilciler Meclisi binasında Elazığ mermeri kullanıldı. Türk mermerini dünya tanıyor"

Mermeri dünya tanıyor
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünya doğal taş ve mermer rezervlerinin yüzde 40'ının Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Vatikan'da Afyon İscehisar mermeri, ABD Temsilciler Meclisi binasında Elazığ mermeri kullanıldı. Türk mermerini dünya tanıyor." ifadelerini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın "Sektörel İstişare Toplantıları" Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi ile devam etti.
Baran, burada yaptığı konuşmada, ATO’nun 67 komitesinde görev alan üyelerin sektörlerine hakim olduğunu, sorunlarını bilmekle kalmayıp çözüm de üretebildiğini kaydetti.
Markalaşma olmadan katma değer üretilemeyeceğini ve cari açığın kapatılamayacağını vurgulayan Baran, 170 milyar dolarlık ihracatın yerli markalarla yapılmasının önemine değindi.
Baran, Türkiye’nin hazır beton üretiminde Avrupa lideri Çin ve ABD’den sonra dünya üçüncüsü olduğunu kaydetti. Kurlarda yaşanan dalgalanmanın inşaat sektörüyle birlikte hazır beton sektörünü de etkilediğini belirten Baran, doğal taş ve mermer sektörlerinin Türkiye açısından önemini vurguladı.
Dünya doğal taş ve mermer rezervlerinin yüzde 40'ının Türkiye'de olduğuna işaret eden Baran, "Vatikan'da Afyon İscehisar mermeri, ABD Temsilciler Meclisi binasında Elazığ mermeri kullanıldı. Türk mermerini dünya tanıyor. Yıllık 2 milyar dolar civarında ihracatımız var. Rezervlerimiz dikkate alındığında bu rakamı yıllık 7-8 milyar dolara çıkartabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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MermerGürsel BaranDoğal TaşAnkara Ticaret Odası
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