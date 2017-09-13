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Mersin'den Antep fıstığı atağı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen "Antepfıstığı Tomurcuğunu Mersin'de Yeniliyor" projesi kapsamında üreticiler hasada başladı

Mersin'den Antep fıstığı atağı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Antep fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Antep fıstığı Tomurcuğunu Mersin'de Yeniliyor" projesi kapsamında üreticiler fıstık hasadına başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerinde fıstık üretiminde kalite ve verimi artırmaya yönelik kırsal kalkınma projesiyle bölgedeki ekonomik hayata katkı sağlandı.
Bu kapsamda Antep fıstığı yetiştiriciliği konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla hareket eden belediye ekipleri, yöre halkını desteklemek amacıyla 5 mahalleye kavlatma makinesi ve yıkama eleği kurdu.
Gülnar Kuskan Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Türkşen, bu sene hasadın beklentilerin üzerine çıktığını belirtti.
Teknik personellerin sürekli gelerek budama, aşılama ve gübreleme eğitimleri verdiğini bildiren Türkşen, "Bedelsiz fidanlar verdiler. Vatandaş önceden çok fazla ilaç da verse yine verim alamıyordu ama bu çalışmalar sayesinde şu anda ürünümüz daha bol ve kaliteli şekilde hasat edildi. Kuskan'da Antep fıstığı tomurcuğunu yenilendi. Bu şekilde Antep fıstığı üretiminde Gaziantep'e rakip oluruz." diye konuştu.
Kuskan Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Balcı da hasadın çok verimli geçtiğini kaydetti.

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