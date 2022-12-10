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Mersin İstanbul'da
Mersin İstanbul'da
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Mersin İstanbul'da

Mersinliler Maltepe etkinlik alanında buluşuyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği (Mersin Gelecek Platformu-MEGEP)'in organize ettiği Mersin Tanıtım Günleri 21-25 Aralık tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında yapılacak.

Mersin İstanbul'da

Mersinliler Maltepe etkinlik alanında buluşuyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği (Mersin Gelecek Platformu-MEGEP)'in organize ettiği Mersin Tanıtım Günleri 21-25 Aralık tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında yapılacak.

MERSİNLİLER BU ETKİNLİKTE BULUŞACAK

İstanbul'da yaşayan Mersinlileri ve Mersin dostlarını biraraya getirecek olan etkinlikte Mersin'e ait bütün değerler sergilenecek. Etkinlik haftası dolayısıyla açıklama yapan MEGEP Başkanı Hasan Gezer, "Mersin İstanbul'a Gidiyor" mottosuyla hazırlıklarına start verdiğimiz Mersin Tanıtım Günleri etkinliklerinde Mersinli markalar, mülkü idareler, yerel yönetimler ve STK'ları ile Mersin'in bütün dinamiklerinin üst düzey temsilini arzu etmekteyiz" dedi.

AKDENİZ'İN MARKA ŞEHRİ

Tarih, turizm, tarım sanayi, ticaret ve lojistik kenti olma özelliklerini taşıyan şehrimizin sahip olduğu tüm potansiyel ekonomik alanlarda, marka kent olma yolundaki Mersin'e ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz.

ÖNEMLİ BİR TANITIM OLACAK

İstanbul'da yapılacak olan duyurular ve afiş çalışmalarında 'Mersin İstanbul'a Geliyor' mottosunun kullanılacağı etkinliğin Mersin için çok önemli bir tanıtım olacağına inanıyoruz. Organizasyona Mersin'in tüm bileşenlerinin katılımı kıymetlidir. Bu destekler çok daha güçlü olacak ve ses getirecektir.

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MersinMERSİNLİLERMersin Istanbul A Geliyor
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