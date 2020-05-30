Mesa'ya yeni başkan

İnşaat sektörünün köklü kuruluşu MESA Holding’in lokomotif şirketi, MESA Mesken Sanayii A.Ş’de yapılan yeni görev değişiklikleri ile Mert Boysanoğlu Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’nden Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yiğit Boysanoğlu ise Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı’ndan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine getirildiler.

Yeni atamalar kapsamında Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Zafer Ak, Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Teoman Üstünoğlu ve Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Cevher Seren, Mesa Mesken A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapacaklar. Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Zafer Ak, Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği kapsamında Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye bağlı tüm yurt içi yatırım ve taahhüt projeleri ile inşaat-şantiyeler, satış, pazarlama, iş geliştirme, gayrimenkul yönetimi, insan kaynakları ve idari işler fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Teoman Üstünoğlu yeni görevi Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye bağlı tüm yurt dışı yatırım ve taahhüt projeleri kapsamında; inşaat-şantiyeler, iş geliştirme, insan kaynakları ve idari işler fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Cevher Seren yeni görevi Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye bağlı tüm yurt dışı ve yurt içi şirket, şantiye ve girişimlerinin finansman işleri, muhasebe yönetim ve idaresinden sorumlu olacak.

Erhan Boysanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MESA Holding’in Yönetim Kurulu’nda ise Mert Boysanoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yiğit Boysanoğlu, Murat Sezgin ve Can Aynagöz Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlerine devam edecekler.