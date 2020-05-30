Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kaçak SAKARYA ingiltere brüksel şanlıurfa
Mesa'ya yeni başkan
MESA'ya yeni başkan
Marka yüzünü seçti
Marka yüzünü seçti
AK Yatırım'dan bir ilk
AK Yatırım'dan ilk adım
Tatilde dikkat
Tatilde bunlara dikkat
Netflix önerileri
Netflix önerileri

Mesa'ya yeni başkan

Mert Boysanoğlu Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’nden Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yiğit Boysanoğlu ise Mesa Mesken Yönetim Kurulu Danışmanlığı’ndan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine getirildiler.

Mesa'ya yeni başkan

İnşaat sektörünün köklü kuruluşu MESA Holding’in lokomotif şirketi, MESA Mesken Sanayii A.Ş’de yapılan yeni görev değişiklikleri ile Mert Boysanoğlu Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’nden Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yiğit Boysanoğlu ise Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanlığı’ndan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine getirildiler.

Yeni atamalar kapsamında Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Zafer Ak, Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Teoman Üstünoğlu ve Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Cevher Seren, Mesa Mesken A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapacaklar. Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Zafer Ak, Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği kapsamında Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye bağlı tüm yurt içi yatırım ve taahhüt projeleri ile inşaat-şantiyeler, satış, pazarlama, iş geliştirme, gayrimenkul yönetimi, insan kaynakları ve idari işler fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Teoman Üstünoğlu yeni görevi Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye bağlı tüm yurt dışı yatırım ve taahhüt projeleri kapsamında; inşaat-şantiyeler, iş geliştirme, insan kaynakları ve idari işler fonksiyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Mesa Mesken Sanayii A.Ş. eski Genel Müdür Yardımcısı Cevher Seren yeni görevi Mesa Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ile Mesa Mesken Sanayii A.Ş.’ye bağlı tüm yurt dışı ve yurt içi şirket, şantiye ve girişimlerinin finansman işleri, muhasebe yönetim ve idaresinden sorumlu olacak.

Erhan Boysanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MESA Holding’in Yönetim Kurulu’nda ise Mert Boysanoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yiğit Boysanoğlu, Murat Sezgin ve Can Aynagöz Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlerine devam edecekler.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MESAda Yeni Görev DeğişiklikleriMert BoysanoğluYiğit Boysanoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.