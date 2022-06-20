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Metaverse heyecanı

Damat Tween, metaverse mağazadan ilk görüntüleri paylaştı... Mağazada, Damat Tween’i bünyesinde bulunduran Orka Holding’in geçmişten bugüne yolculuğunu anlatan bir rehber de yer alacak.

Metaverse heyecanı

Dünya moda perakendesinin öncü markası Damat Tween’in metaverse’de yaratacağı moda akımı için geri sayım sürüyor. Geleceğin yeni evreni olan metaverse’de hazırlık aşamalarını tamamlayan Damat Tween, 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ile birlikte müşterilerin deneyimine sunulacak mağazasından ilk görüntüleri paylaştı.

Mağazada avatarlar eşliğinde düzenlenen defilede Damat Tween 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonuna yönelik stil ipuçları yer alıyor. Koleksiyondan bazı parçaların NFT olarak sergilendiği görüntülerde, metaverse mağaza mimarisinden detaylara da yer veriliyor. 

Ayrıcalıklı müşterilere zaman tasarrufu sağlıyor

GoArt Metaverse platformu ile iş birliğinde metaverse’e adım atan Damat Tween, metaverse mağazası ile müşterilerine zaman tasarrufu ayrıcalığı sunacak. Markanın ayrıcalıklı müşterileri mağazaya gitmek zorunda kalmayacak, diledikleri lokasyondan Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR) teknolojileri ile metaverse mağazasında sanal gezinti yaparak Damat Tween koleksiyonlarını tüm özellikleri ile inceleyecek, satın almak istediği kıyafeti istediği bedende kendi avatarına giydirme fırsatı yakalayacak. Beğendiği ürünleri online olarak satın alarak alışverişini tamamlayacak. Mağazada, Damat Tween’i bünyesinde bulunduran Orka Holding’in geçmişten bugüne yolculuğunu anlatan bir rehber de yer alacak. Damat Tween, mağaza açılışı ile birlikte özel bir kapsül koleksiyon çıkararak NFT ürünlerin satışını gerçekleştirmeyi ve 2022-2023 sezon defilesini metaverse’de gerçekleştirmeyi planlıyor.

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