Metaverse için önemli

Küresel oyun pazarı her geçen gün büyürken, İstinye Üniversitesi (İSÜ) bünyesinde açılan Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine başladı. Merkezde dijital oyunun yanı sıra modelleme, animasyon, çizgi film, reklam filmi, yazılım ve sanal gerçeklik benzeri alanlarda da projeler geliştiriliyor. Merkez, burada kurulan üç farklı oyun geliştirme ekibi anonim ve limited şirketleşme sürecinin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’a da Teknokent ARGE şirketi olmak için kabul aldı. Oyun merkeziyle birlikte yüz yüze ile online eğitim ve seminerler düzenleyerek sektörde girişimciliğin teşvik edilmesi ve sektöre nitelikli iş gücü sağlanması hedefleniyor.

İstinye Üniversitesi (İSÜ) bünyesinde açılan Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete başladı. İstinye Üniversitesi’nin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programının bir araya gelmesiyle İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nevin Eryılmaz tarafından kurulan merkez, küresel pazarda en yüksek katma değer üreten sektörler arasında yer alan animasyon ve dijital oyun teknolojileri özelinde akademisyenlere, öğrencilere ve alan ilgililerine proje geliştirme eğitimi ve desteği sunmayı amaçlıyor.

Öğrenciler için staj imkânı da sağlanacak

CrazyLabs ve Sir Studios oyun geliştirme şirketleriyle gerçekleştirilen anlaşmalar doğrultusunda ilgili bölüm öğrencilerine eğitim, staj imkânı ve deneyim kazandırılacak merkezde staj yapan öğrenciler, birinci elden sektör tecrübesini yerinde deneyimleyecek. Burada yalnızca yapacakları işler ile sınırlı kalmayacak olan öğrenciler, birbirinden değerli isimlerle de tanışarak sektörel bağlamda İletişim ağlarını geliştirme imkanına sahip olacaklar. Bu sayede mezuniyet sonrası iş imkanlarını genişletecek; bununla da sınırlı kalmayarak merkezde edinecekleri tecrübe sayesinde oyun sektörüne daha geniş bir perspektiften bakma fırsatını da elde edecekler.

“Öğretmenlere oyun yazılımı ve oyun tasarımı eğitim veriyoruz”

“Merkezimiz, üniversite içinde ve dışında yüz yüze ve online eğitim ve seminerler düzenleyerek sektörde girişimciliğin teşvik edilmesini ve sektöre nitelikli iş gücü sağlama misyonlarını üstleniyor” diyen İSÜ Öğretim Görevlisi Nevin Eryılmaz, merkezde yapılacak çalışmaları şöyle anlatıyor: “Millî Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birliğiyle Öğretmen Akademisi programı dâhilinde başlatılan ‘Dijital Oyun Tasarımı Akademisi’, ülkemizdeki eğitimcilerin oyun yazılımı ve oyun tasarımı konularında geliştirilmesine ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki eğitimi geliştirmek için arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojileri üzerine ilklere imza atan MEBAR Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik projesine de destek veriyor. İSÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile ortak yürütülen BAP projesinde sanal gerçeklik ile geliştirilen diş hekimliği eğitim yazılımının üniversitenin diş hekimliği fakültesi için altyapı oluşturması planlanıyor. Ayrıca merkez, sanayi kuruluşları ve diğer özel kamu ve kuruluşların isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlıyor ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bahsedilen bu alanların yanında merkez sanatsal çalışmalara da ağırlık verecek. Üniversitemizdeki öğrencilerimiz en başta olmak üzere, ülkemizdeki sanat, dijital sanat çalışmalarına destek olmak adına İSÜ’nün desteğiyle sergi ve festivaller düzenlenmesine yardımcı olarak ülkemizde yetenekli ve potansiyele sahip sanatçıların geliştirilmesi de merkezin faaliyet alanları içerisinde yer alıyor.”

Üç farklı oyun gelişme şirketi kuruldu

Merkezde üç farklı oyun geliştirme şirketi kurulduğunu belirten Eryılmaz, “Merkezimizde kurulan üç farklı oyun geliştirme ekibi anonim ve limited şirketleşme sürecinin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’a Teknokent ARGE şirketi olmak için kabul aldı. Merkezimizde kurulan bu şirketlerimizin üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz” diyor. Küresel oyun pazarının giderek büyüdüğüne de dikkat çeken Eryılmaz, şöyle devam ediyor:“Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün yükselen sektörlerden biri de dijital oyun sektörü. 2013’te küresel video oyunları pazarının 75 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. 2017'de bu miktar 120 milyar doları aştı. Küresel oyun pazarının 2021'de 175 milyar doların üzerine çıkması, 2023’e kadar ise 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Verilere göre, 2021'de mobil oyun gelirleri pazarın yüzde 52'sini oluşturacak. Yılsonuna kadar dünyadaki oyuncu sayısının ise 2,9 milyar olacağı tahmin ediliyor.”

İstihdam oranı yüksek

Türkiye’nin dijital oyun pazarında şu anda dünyada 18’inci sırada bulunduğu belirten Eryılmaz, bu alanda istihdam oranlarının da yüksek olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Ülkemizin dünya pazarında bulunduğu sıra düşünüldüğünde, ülkemizde dijital oyun tasarımı bölümü mezunlarının hepsinin bu sektörde istihdam edileceğini söylememiz mümkün. Öğrencilerin alacakları eğitim uluslararası seviyede olacağı ve özellikle ABD, Avrupa ve Uzakdoğu Asya’daki ülkelerin talepleri düşünüldüğünde yine bu ülkelerde de eğer isterlerse istihdam fırsatı bulabilirler. Nitekim yalnızca ABD’de 2029’a kadar 32 bin 90 yeni dijital oyun tasarımcısına ihtiyaç duyulacağı göz önünde bulundurulduğunda; bölümün iş garantisini de beraberinde getirdiğini ifade edebiliriz. Bu alanlardaki ücret de beklentiyi karşılıyor. 28 Aralık 2021 itibariyle, ABD’deki bir video oyun endüstrisi için yıllık ortalama ücret 50.847 ABD doları. Bu ücret saatte yaklaşık 24,45 dolara denk geliyor. Bu, haftalık 978 ABD doları ve aylık olarak 4.237 ABD dolarına eş değer.”

Metaverse için de önemli

Günümüzün popüler konularından Metaverse evreninde de bu alanın katkıları olduğunu belirten Eryılmaz, şöyle konuştu:“Metaverse evreninin her bir noktası tamamıyla yazılım ve tasarım programları kullanılarak oluşturulacak ve bu durum tasarım ve yazılım programlarına hâkim olan bireylerin çok daha fazla gelir elde etmelerini ve statülerini arttırmalarını sağlayacak. Daha şimdiden Meta, Microsoft gibi dünya devi şirketlerin bu alana yatırım yaptıklarını, bu alandaki teknolojileri geliştirmeye başladıklarını göz önünde bulundurduğumuzda ilerleyen zamanlarda giderek artan bir biçimde bu iş alanının gözde hale geleceğini söylememiz mümkün. Dijital oyunlara dair bütün göstergeleri incelediğimiz zaman (ekonomik, kültürel, sosyal vb.) oyunların hayatımızın her alanını daha önce hiç olmadığı kadar kapsadığını görüyoruz. Dijital Oyun sektörüne dair göstergeler ve öğrencilerin aldıkları çok boyutlu eğitim faktörleri göz önünde bulundurulduğunda Dijital Oyun Tasarımı bölümü mezunlarının geleceğin dünyasında oldukça sağlam bir statü elde edeceklerini söylememiz mümkündür.”

Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kadrosunda BDTA Bölümü Öğretim Görevlileri Engin Deniz Erbaş ve Seda Bozpolat, Dijital Oyun Tasarımı Araştırma Görevlisi Esin Selin Güregen, DOA Laboratuvar Sorumlusu Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Çivril ve Yazılım mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Bahman Arasteh Abbasabad de yer alıyor.