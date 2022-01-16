Metaverse riskli mi?

Son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen alanlarından biri olan metaverse’nin sanal konserlerden dijital oyunlara kadar çok geniş bir yelpazede seçenekler sunduğunu belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu alanda hazırlık yapmanın ve olası risklere karşı önlem almanın önemine işaret ediyor. Dijital oyunlar ve sanal alışveriş için çok geniş seçeneklerin olacağı “evren ötesi” dünyada, özellikle gençleri bağımlılık, yalnızlık ve obezite gibi risklerin beklediğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şimdiden önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Dijital neslin mutlaka anlaşılması gerektiğini de belirten Tarhan, “Geleneksel yöntemlerimiz ve itaat kültürünün kötü sonuçlarını görmeye başladık. Gençlerde intihar salgınını görmeye başladık.” uyarısında bulundu.

Metaverse kavramının bugünlerde gündemde olduğunu ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in çıkışından sonra Facebook’un isminin Meta’ya çevrildiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Meta öte demek, verse de evren demek. Metaverse ise ‘Evren ötesi’ demek. Burada çok fazla söylenmeyen bir şey var. İşin psikolojik boyutuyla çok yakından ilgili olduğu için bu Metaverse’yi ‘Tanrısal evren’ olarak da sunmaya çalışıyorlar. Yani şu an Yeni Tanrı olarak kabul ediliyor çünkü buranın sahibi her şeyi kontrol edebilecek.” dedi.

Sanal bir evren oluşturuluyor

Metaverse’nin şu anda çok cazip hale geldiğini, herkesin son dönemde oradan arsa almaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sanal bir evren oluşturuluyor. Evren ötesi anlamında kullanılması şuradan kaynaklanıyor: Şu an fiziksel gerçeklik yani fiziksel dünya, yaşadığımız dünya var. Şimdi de bir sanal gerçeklik oluşturuldu. Üçüncüsü, bilim kurgu. Bilim kurgu oyunlar var. Bu oyunların şu anda 350 milyon oynayıcısı var. Bu oyunlar o üç teknolojiyi birleştiriyor ve bir şekilde sanal bir cennet sunuyor. Herkes kendi cennetine bilim kurgu çevresinde yazabilecek, oluşturabilecek, kendi holografik avatarını 3D olarak oluşturacak ve bu avatarın içerisinde avatar arkadaşıyla o evrene girecek, orada sokaklarda dolaşacak, oyunlara girecek. Oradan çıktıktan sonra avatar arkadaşıyla restorana gidecek, yemek yiyecek. Tabii bunların hepsi tamamen sanal gerçeklik içerisinde olacak.” diye konuştu.