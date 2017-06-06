MHP'den zeytinlik uyarısı

TBMM (AA) - MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Üretimi artıracağı iddiasında olan tasarı, bu hali ile zeytinlikleri, meraları, kıyıları riske açacak ve üretim dostu olmayan düzenlemeler içermekte." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine geçildi.

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurul'da öncelikli olarak KHK'lerin görüşülmesi gerektiğini savunarak usul tartışması açılmasını istedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, usul tartışmasından sonra da tavrında bir değişiklik olmadığını söyledi.

"Temel kanun" olarak görüşülen tasarının tümü üzerindeki ilk sözü alan MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, yasanın üretim reformu olarak kamuoyunda takdim edildiğini ama tasarının genellikle "tabiri caizse her telden çalan bir torba tasarı" halinde karşılarına geldiğini ifade etti.

Tasarının bazı maddelerini desteklediklerini belirten Tanrıkulu, "Ancak bir kısım maddeler oldukça yetersiz. Bazı diğer mühim maddelerde ciddi anlamda sakıncalıdır. Üretimi arttıracağı iddiasında olan tasarı, bu hali ile zeytinlikleri, meraları, kıyıları riske açacak ve üretim dostu olmayan düzenlemeler içermekte." dedi.

Tanrıkulu, sanayinin yapısal sorunları olduğunu, bu sorunlara çözüm olacak reformların hayata geçirilmesini beklediklerini ancak böyle bir şeyin karşılarına gelmediğini kaydetti.

Verilen aranın ardından Aydın, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.