Microsoft'a atama

İSTANBUL (AA) - Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Erdem Erkul getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki tüm birey ve kuruluşlara daha fazlasını başarmaları için güç katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Microsoft Türkiye’nin Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Erdem Erkul atandı.

Bilişim sektörünün deneyimli ve değerli isimlerinden olan Erkul, Microsoft Türkiye bünyesinde kamu kurumlarının gücüne güç katacak teknolojik çözümlerin hayata geçmesine liderlik edecek ve toplumsal faydaya hizmet sunan dijital dönüşüm projelerini yönetecek.

Erkul, lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme ve Kamu Yönetimi alanlarında tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doktora derecesini aldı. 2008-2009 akademik yılında doktora bursu ile Harvard Üniversitesi'nde kurulan National Center for Digital Government (NCDG) merkezinde ve Massachusetts Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam eden Erkul, burada Prof. Jane Fountain'ın direktörlüğünde Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm projelerine katkıda bulundu.

2013 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Okulu'nda yer alan Ekonomik Kalkınma İçin İnovasyon programına kabul edilen Erkul, Prof. Calestous Juma'nın başkanlığında kamu politikaları, inovasyon ve girişimcilik konularında akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

Profesyonel iş yaşamına, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde başlayan Erkul, üniversitenin stratejik planlama, inovasyon ve kalite yönetimi çalışmalarına liderlik etti. Erdem Erkul, 2005 yılında kurduğu uluslararası e-devlet portalı "www.digital-government.net" ile birçok ödüle layık görüldü.

2010-2013 tarihleri arasında Microsoft Türkiye Kamu İşleri, Akademik Programlar ve Sosyal Sorumluluk Direktörlüğü görevini üstlenen Erkul, 2014 yılına kadar Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki 79 ülkenin Kamu Politikaları ve Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

2014 yılında Samsung’da Kamu Sektörü ve Dış İlişkiler Direktörü olarak çalışmaya başlayan Erkul, Samsung’un kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği projelere liderlik etti, şirketin inovasyon merkezi ve Ar-Ge merkezinin kuruluş çalışmalarında aktif rol aldı.

Erkul, 2014 yılında, merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi'nin (Cepis) ilk Türk başkan yardımcısı oldu ve 2016-2018 yıllarında “Türkiye’de İnternette En Etkili 30 Kişi”den biri seçildi.