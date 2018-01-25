Milli cüzdanı lanse ettik

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye Ortak Kart Platformu'nu değerlendirirken, "Milli cüzdanımızı bugün lanse ettik. Bu, insanımızın yaşam kalitesine büyük katkıda bulunacak. Şehir içi ulaşımdan tutun da her türlü ödeme ve aktivitede cüzdan içine konulmuş imkanlardan yararlanılacak." dedi.

Ateş, AA muhabirine, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla tanıtılan Türkiye Ortak Kart Platformu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizbank'ın 23'ü yurt dışında olmak üzere 49 bankaya teknoloji sattığını belirten Ateş, hayata geçirilen platformun geçmişinin 2013'e dayandığını bildirdi.

Ateş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PTT, Turkcell, Türk Telekom, Vakıf Katılım gibi partnerlerle bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Milli cüzdanımızı bugün lanse ettik. Bu, insanımızın yaşam kalitesine büyük katkıda bulunacak. Şehir içi ulaşımdan tutun da her türlü ödeme ve aktivitede cüzdan içine konulmuş imkanlardan yararlanılacak." diye konuştu.

Projenin maliyetleri düşürerek ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Ateş, "Proje milli gelire katkıda bulunacağı gibi en önemli özelliği de bilgiyi milli tutacak. Çeşitli ödeme sistemleri, sizin bilgilerinizi alıp, ne tür ciklet çiğnersinizden ne tür evde oturursunuz, alışkanlıklarınız nedir biliyorlar. Bu proje milli olarak bizim bilgilerimizin bizde tutulması, sanayimize, sektörlerimize, devletimize ve milletimize katkıdır. Bunu kendi içimizde milli olarak tutma imkanını da sunacak." dedi.

Sistemin otobüste, metroda, trende, müzede de kullanılabileceğini söyleyen Ateş, şöyle devam etti:

"Herhangi bir alışveriş merkezinden alışveriş yaparken de bunu kullanabiliyorsunuz. Direkt ödemenizi de bununla yapabilirsiniz. PTT'nin ve Türk Telekom'un getirdiği bütün hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Barkodla telefonu göstererek uzaktan da telefonla da alışveriş yapılabilecek. Örnekleri dünyada var. Ülkemizde bu sistemin fikri eski ama uygulamaya biraz geç geçtik. Biz de büyük bir hızla bunu bütün ülkeye yayacağız."

Ateş, platformun hayata geçirilmesiyle maliyetlerin düşeceğini yineleyerek, şunları kaydetti:

"Dijitalizasyon bir tsunami gibi geliyor bütün dünyanın üzerine. Bugün Çin'in büyümesi yüzde 7. Çin savunma sanayisine 100 milyar dolar harcarken, şimdi 270 milyar dolara çıkarttı. O dev olduğunu ilan ediyor. Dronlarda, şoförsüz arabalarda ve yeni gelişen teknolojilerde Çin, ABD ile yarışır vaziyette. Bizim bu yarışta geri kalmamamız lazım. Bu sistemin kullanıcısı, tüketicisi olarak, kölesi değil, yaratıcısı ve efendisi olma gayreti içinde olacağız."