Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Mimarlarla buluştu
Mimarlarla buluştu
En büyük GES açıldı
En büyük GES açıldı
Dünyada bir ilk
Havacılıkta bir ilk
Herkese ulaşacak
Herkese ulaşacak
Yeniden başkan seçildi
Yeniden başkan seçildi

Mimarlarla buluştu

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan ve geçmişten gelen güçle tüm Kelebek Mutfak ve Banyo ürünlerinde geçerli Türkiye’de ilk ve tek olan 5 yıl garanti güvencesiyle tüketiciler, mutfak ve banyo mobilyasında kaliteyi seçmenin keyfine varıyor. Kelebek Mutfak ve Banyo aynı zamanda projelendirme aşamasından sipariş teslimatına kadar ücretsiz nakliyat ve montaj hizmetini hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterileriyle buluşturuyor.

Mimarlarla buluştu
banner17

Kalite ve güvenceyi bir arada sunan Kelebek Mutfak ve Banyo, Nişantaşı mağazasında mimarlar ile buluştu.  Düzenlenen keyifli buluşmada Kelebek Mutfak ve Banyo’nun yeni koleksiyonları ve projeleri mimarlara aktarıldı.

Konforu her tarza uygun birbirinden şık seçeneklerle bir arada sunan Kelebek Mutfak ve Banyo, Nişantaşı mağazasında mimarlar ile bir araya gelerek keyifli bir kokteyl gerçekleştirdi. Sektörün önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada Kelebek Mutfak ve Banyo yöneticileri koleksiyonlar hakkında bilgi verdi ve mimarların gelecek dönem projelerine çözüm önerileri geliştirdi.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan ve geçmişten gelen güçle tüm Kelebek Mutfak ve Banyo ürünlerinde geçerli Türkiye’de ilk ve tek olan 5 yıl garanti güvencesiyle tüketiciler, mutfak ve banyo mobilyasında kaliteyi seçmenin keyfine varıyor. Kelebek Mutfak ve Banyo aynı zamanda projelendirme aşamasından sipariş teslimatına kadar ücretsiz nakliyat ve montaj hizmetini hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterileriyle buluşturuyor.

Tasarımları, şıklığı, dolap içi kiler sistemleri, çekmece içi saklama fonksiyonları ve açık raf sistemleri ile mutfak ve banyoda geçirilen zamanları keyfe dönüştüren Kelebek Mutfak ve Banyo ürünlerine mağazalarından ve https://www.kelebekmutfak.com/ adresinden ulaşılabiliyor. 

Kelebek Mutfak-Banyo Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 22 mağazada tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yurtiçin de pek çok prestijli konut projelerinde yer alan Kelebek Mutfak Banyo Markası projelere özel tasarımlar yapmaktadır Kelebek Mutfak-Banyo, Yurtdışındaki konsept mağazaları ile hizmet vermekte ve pek çok projeye imza atmaktadır.Yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer almaktadır.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Kelebek MutfakBANYO MİMARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1