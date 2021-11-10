Mimarlarla buluştu

Kalite ve güvenceyi bir arada sunan Kelebek Mutfak ve Banyo, Nişantaşı mağazasında mimarlar ile buluştu. Düzenlenen keyifli buluşmada Kelebek Mutfak ve Banyo’nun yeni koleksiyonları ve projeleri mimarlara aktarıldı.

Konforu her tarza uygun birbirinden şık seçeneklerle bir arada sunan Kelebek Mutfak ve Banyo, Nişantaşı mağazasında mimarlar ile bir araya gelerek keyifli bir kokteyl gerçekleştirdi. Sektörün önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada Kelebek Mutfak ve Banyo yöneticileri koleksiyonlar hakkında bilgi verdi ve mimarların gelecek dönem projelerine çözüm önerileri geliştirdi.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan ve geçmişten gelen güçle tüm Kelebek Mutfak ve Banyo ürünlerinde geçerli Türkiye’de ilk ve tek olan 5 yıl garanti güvencesiyle tüketiciler, mutfak ve banyo mobilyasında kaliteyi seçmenin keyfine varıyor. Kelebek Mutfak ve Banyo aynı zamanda projelendirme aşamasından sipariş teslimatına kadar ücretsiz nakliyat ve montaj hizmetini hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterileriyle buluşturuyor.

Tasarımları, şıklığı, dolap içi kiler sistemleri, çekmece içi saklama fonksiyonları ve açık raf sistemleri ile mutfak ve banyoda geçirilen zamanları keyfe dönüştüren Kelebek Mutfak ve Banyo ürünlerine mağazalarından ve https://www.kelebekmutfak.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kelebek Mutfak-Banyo Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 22 mağazada tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yurtiçin de pek çok prestijli konut projelerinde yer alan Kelebek Mutfak Banyo Markası projelere özel tasarımlar yapmaktadır Kelebek Mutfak-Banyo, Yurtdışındaki konsept mağazaları ile hizmet vermekte ve pek çok projeye imza atmaktadır.Yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer almaktadır.