Minibüsün kralı

Karsan’ın yüzde 100 elektrikli modeli Jest Electric, 2020 yılında kendi sınıfında yüzde 43 pazar payı elde ederek Avrupa’da pazarın lideri oldu. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020’deki pazar payı yüzde 43’e ulaştı. Böylece Jest Electric, 3,5-6 ton arası elektrikli minibüs sınıfındaki rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri olmayı başardı.

Karsan’ın 2018 yılında lanse ederek 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı yakaladı. Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43’e ulaştı. Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre, Jest Electric 3,5 - 6 ton arası elektrikli minibüs sınıfında rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri oldu. Karsan mühendislerinin tecrübesi ve BMW i teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere, Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmet veriyor. Jest Electric’in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün boyutlarının yanı sıra Karsan’ın sağladığı distribütörlük ve satış sonrası hizmetler alanında yatırımları da büyük rol oynadı.

Jest Electric’in başarısını değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “50 yılı aşkın süredir Türkiye’de minibüs pazarının en önemli oyuncularındanız. Şüphesiz ki, buradaki derin tecrübemiz Avrupa’daki başarımızın da temelini oluşturuyor. Avrupa pazarının ihtiyaç duyduğu yeni nesil, sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarını üretirken saha araştırmalarından batarya teknolojilerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar neticesinde, minibüs boyutları alanındaki deneyimimizi BMW i teknolojisiyle birleştirdik. Ar-Ge ekibimizin özverili çalışmalarıyla dayanıklı, yüksek performanslı ve ideal boyutlarıyla tercih edilen bir model ortaya çıkardık. Jest Electric’in sadece iki yıl iİçerisinde kendi sınıfında pazar lideri olması ise doğru adımlar attığımızın göstergesi. Çevreci toplu taşıma araçları alanında Avrupa’da söz sahibi olmak için yüksek kalite ve performansta farklı modeller geliştirmeye ve pazarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 55 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek

yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 200 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor.

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.