Misafire jetli hizmet

NG Phaselis Bay’la Türk turizm sektörüne yepyeni bir dinamizm getirdiklerini vurgulayan Erkan Güral: ‘’Biz burada otelden daha çok yeni bir hizmet anlayışı, yeni bir konsept hayata geçiriyoruz. Misafirlerimizi ruhen ve bedenen şımartmak istiyoruz. Dileyen misafirlerimizi özel jet ile alıp otelimizde en iyi şekilde ağırladıktan sonra evlerine bırakacağız.’’

Pandemi sürecinde Türkiye’ye yatırım yapmaktan vazgeçmediklerini söyleyen Erkan Güral: ‘’ Seramik, turizm ve porselen sektörlerinde yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırım yaptık, sadece turizmde 1.200 kişiye yeni iş imkânı sağladık.’’

Antalya Kemer Göynük’te konumlanan NG Phaselis Bay Oteli’nin tanıtım toplantısında konuşan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Turizm sektöründe 4’üncü otelimizi hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Otel bölgedeki 3 eşsiz koydan birinde yer alıyor. NG Ailesi olarak girdiğimiz hemen her sektörde zoru başarma ve iddialı olanı yapma hedefimiz var. Antalya’daki turizm yatırımımızda da bu heyecan ve bu hedefle yola çıktık. Projeyi geliştirmeden önce aylarca üzerinde düşündük. Çalışmalarımız tam 18 ay sürdü” dedi.

Erkan Güral: “Dileyen misafirlerimizi özel jetle evlerinden alacağız”

Turizm sektörüne farklı bir dinamizm getirmek amacıyla NG Phaselis Bay Otel’ini hayata geçirdiklerini söyleyen Erkan Güral, “NG Phaselis Bay Otel’de aslında biz turizm sektörüne farklı bir boyut, farklı bir soluk getirmek için kolları sıvadık. Biz burada bir otel inşa etmedik. Daha çok yeni bir hizmet anlayışı, yeni bir konseptle hem ruhen hem bedenen misafirlerimizi şımartmak istedik. Dileyen misafirlerimizi helikopter ve ya özel jetle alıp otelimizde en iyi şekilde ağırladıktan sonra evlerine bırakacağız’’ dedi.

NG Phaselis Bay Otel’in pandemi koşullarına rağmen yüksek doluluk oranından memnun olduklarını kaydeden Erkan Güral, “480 oda kapasitesine sahip tesisimiz bugün itibarıyla yüzde 65 oranında dolu. Pandemiye ve seyahat engellerine rağmen haziran ayının ilk haftasında, önceden yapılan rezervasyonlarla birlikte yüzde 98 doluluk oranına ulaşacağız. NG Phaselis Bay’da geniş ailelerin rahat edebilecekleri villalarımız da mevcut. Bu villaların Haziran – Temmuz – Ağustos döneminde yüzde 85’i şimdiden doldu” şeklinde konuştu.

Erkan Güral: “2021’de turizm yaralarını saracak, 2022’den umutluyum”

Seyahat engellerinin turizm sektörünü olumsuz etkilediğinin altını çizen Erkan Güral, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2021 yılı sektörde ‘yaraları sarma’ yılı olarak geçecek. 2022 sezonu için çok umutluyuz. Ülke turizmi için Rusya oldukça çok önemli bir paydaşımız. Temmuz ayı ve sonrasında turizm sektöründe hareketlilik bekliyoruz. Artık aşının yaygınlaşması ve 20 yaş üzerine kadar aşılanma haberleri sektöre umut veriyor.”

Erkan Güral: “Rus vatandaşlar da seyahat kısıtlamasının kalkmasını istiyor ve bekliyor”

Erkan Güral, Türkiye’nin turizm paydaşı ve aynı zamanda yakın ilişkide olduğu Rusya ile seyahat engellerinin turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Rusya’da çalıştıkları acentelerden aldığı bilgiler doğrultusunda Rus vatandaşların Türkiye’de tatil yapmak istediklerini vurgulayan Güral, “Rus vatandaşları için iklimi en güzel, en nitelikli tesislerde üstü düzey hizmetin sunulduğu en yakın ülke hiç şüphe yok ki Türkiye. Rus vatandaşlar Türkiye’de aldığı hizmetin kalitesinden son derece memnunlar. Ancak Rus hükümeti Mısır’a olan uçuşları yeniden açtı. Rus acentelerden öğreniyoruz ki Rus turistler Mısır’daki tesislerinden çok şikâyetçiler ve bir an önce Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Her iki ülke açısından uçuşların tekrar açılması en büyük temennimiz’’ dedi.

Pandemi sürecinde 5 milyar TL’lik yatırım, sadece turizmde 1.200 kişiye istihdam

Gazetecilerin soruları üzerine NG Grup olarak pandemiye rağmen yatırımlara devam ettiklerini Erkan Güral, “Biz yatırımlarımıza ve istihdama hız kesmeden devam ettik. Seramik, turizm ve porselen sektörlerinde yaklaşık 5 milyar TL’yi bulan yatırımı ülke ekonomisine kazandırdık. Yine pandemi koşullarında sadece turizmde 1.200 kişiye yeni iş imkanı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.