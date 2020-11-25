Miting gibi zirve

Marketing Türkiye liderliğinde Kuantum Araştırma ve Deloitte’un uzmanlıklarıyla düzenlenen B2B Marketing & Management Summit, B2B’nin ‘en’lerini bir araya getirdi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen zirvede 13 farklı başlık altında ülkemizdeki B2B sektörü ele alındı. Kamu, iş dünyası ve ilgili meslek örgütlerinin yer aldığı zirvede 17 profesyonel konuşmacı birikimlerini paylaştı. Zirveye, 50 bin işletme datasının nabzını tutarak oluşturulan “Türkiye B2B Endeks Raporu” damgasını vurdu. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın katkıda bulunduğu, canlı ve online gerçekleşen yarım günlük zirveyi on beş binden fazla kişi takip etti.

B2B odaklı üreten işletmelerin gelişmesine yönelik bir zirve olan B2B Marketing & Management Summit, iş ve ekonomi dünyasıyla, akademisyen ve B2B profesyonellerini bir araya getirdi. B2B’deki global trendler, dijital dönüşüm ve pandemiyle değişen istihdam, ihracat ve yatırım konularının ele alındığı zirvede 13 başlıkta alanında uzman 17 profesyonel ağırlandı. Vestel, Turkcell, Felece, Ingage, Metro, Multinet Up, Edenred, Avis, Kuantum Araştırma, Deloitte, PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayiciler ve Tedarikçileri Derneği), TÜSMOD (Satın alma ve Tedarik Yönetimi Derneği) ve Kolay İhracat Platformu temsilcilerinin yer aldığı online gerçekleştirilen yarım günlük zirveye; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Emin Torunoğlu da katkıda bulundu. Torunoğlu, yapay zekayla ihracat arasındaki kolaylaştırıcı ilişkiden ve bu alanda yapılan çalışmalardan bahsetti.

“Türkiye B2B Endeks Raporu”na göre iş dünyası gelecekten umutlu

Kuantum Araştırma’nın 50 bin işletme üzerinden B2B sektör nabzını tutarak hazırladığı “Türkiye B2B Endeks Raporu”; güven, istihdam ve yatırım başlıklarında mevcut ve gelecek durumu sorguluyor. Rapora göre; bu başlıklarda endeks eksiyi gösterse de geleceğe yönelik umut var. İş hacmi son 6 ayda yüzde 63,1 oranda azaldı/kötüleşti diyen işletme sahipleri önümüzdeki 6 aylık dönemde bu durumun yüzde 53,5 iyileşeceğini düşünüyor. Aynı şekilde istihdamın yüzde 45,2 kötüleştiğini söyleyenler, önümüzdeki 6 ay içinde bu durumun yüzde 42,5 düzeleceğine inanıyor.

İşletmelerin yarısından fazlasının yatırım planı yok

Kuantum Araştırma Kurucusu Volkan Kılıç, ilk kez hazırlanan bu raporun ekonomideki güncel durumu göstermesi ve gelecek için öngörüler sunması bakımından son derece önemli olduğunu belirtti. Rapora göre, endeksin en zayıf verileri yatırım alanında. Görüşülen işletmelerin yüzde 55,5’i yani yarısından fazlası son 6 ay içinde işlerine hiçbir yatırım yapmadı. Aynı kitle (yüzde 51,2) önümüzdeki 6 aylık dönemde de maalesef yatırım yapmayı düşünmüyor. İşletmelerin yüzde 89,2’si ofis ya da tesislerinin yerini değiştirmeyi de planlamıyor.

B2B’nin geleceği dijital virajda

Araştırmada en dikkat çekici verilerden bir tanesi de B2B’lerin pandemi öncesi ve sonrasında internet kullanım oranlarındaki değişim oldu. Pandemi öncesinde iş yerlerinin sadece yüzde 38’i kendi ihtiyaçlarını internet üzerinden giderirken pandemi sonrasında bu oran iki katından fazla artış göstererek yüzde 89’a yükseldi. Kendi ürünlerini online kanallardan satan B2B’lerin oranı ise yüzde 23,4’ken, gelecekte satış yapmayı düşünenlerin oranı yüzde 21,4. Özetle B2B iş modelinin dijital alanda özellikle de e-ticarette gidecek uzun bir yolu var.

Dijital geleceğin başrolünde “yapay zeka” var

Kolay İhracat Platformu temsilcisi Özlem Yanmaz ile birlikte zirveye katılan T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Emin Torunoğlu, yapay zekayla ihracatın bir araya geldiğinde Türk ihracat sektörü için ne anlama geldiğini aktardı. Torunoğlu, “Kolay İhracat Platformu’nu hazırlarken bakanlık olarak başta A.B.D olmak üzere İngiltere, Güney Kore ve Fransa’nın benzer platformlarını inceledik. Ve her bir platformdan bizim için uygun olduğunu düşündüğümüz modülleri aldık, bunları yorumlayarak ülkemize uyarladık. Temelde amacımız, kullanıcı dostu bir platform oluşturmaktı. Yaptığımız saha araştırmaları, gelen kullanıcı yorumları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” dedi.