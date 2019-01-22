Moda rüzgarı esti

İZMİR (AA) - Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe Avrupa'nın önde gelen fuarları arasında gösterilen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı, 13'üncü kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve İZFAŞ iş birliğinde Fuarİzmir'de düzenlenen fuar, Gelinlik Tasarım Yarışması final defilesiyle açıldı.

Kapladığı alan bakımından kendi sektöründe Avrupa'nın en büyük fuarı olarak nitelendirilen IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda 14 ülkeden 221 katılımcı ürünlerini sergiliyor.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan fuara yurt içi ve dışından 30 binden fazla alıcının gelmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, fuarcılığın ayrı bir iş olduğunu söyledi.

Fuarların, kentlerle özdeşleşmeleri halinde başarılı olacağını belirten Kocaoğlu, "Bu fuar ilk gerçekleştiğinde 4 bin 800 alıcı gelmişti. Bu yıl hedefimiz 30 bin. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, dünyanın dört bir yanından modacıların İzmir'e geldiğini, kentin bu sektörde söz sahibi olduğunu ifade etti.

EGSD Başkanı Atınç Abay da fuara geçen yıl 21 bin 744 ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Fuar, 25 Ocak'a kadar açık olacak.

- Final defilesi



Açılışta, EGSD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi.

Ülke genelinden 125 tasarımcının 375 gelinlikle katıldığı yarışmada finale kalan 15 tasarımın sergilendiği defilede birinciliği Yasemin Dikerel elde etti.

Fuarın açılışına AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de katıldı. Yan yana oturan Zeybekci ve Kocaoğlu bir süre sohbet etti.